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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 18 Августа, 11:29 |
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Банк "Открытие" одобрил банковские гарантии на строительство в морском порту Ванино
Дополнительно банк «Открытие» выделил АО «ТрестГидромонтаж» лимит на лизинговые операции в размере 550 млн рублей.
«Выделенные средства помогут успешно реализовать проект по реконструкции и обеспечению бесперебойного функционирования крупнейшего объекта транспортной инфраструктуры Дальнего Востока, – подчеркнул член правления, руководитель корпоративного блока банка «Открытие» Геннадий Жужлев. – Для нас это стало еще одним масштабным проектом в рамках развития сотрудничества банка «Открытие» и Дальневосточного региона России».
АО «ТрестГидромонтаж» - один из крупнейших в России энергоинжиниринговых холдингов, основным направлением деятельности которого является проектирование и строительство энергетических объектов любой сложности и профиля, а также ремонт и техническое перевооружение.
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