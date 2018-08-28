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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 17 Сентября, 12:35 |
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Александр Жирков вошел в десятку лидеров российского медиарейтинга
Медиарейтинг глав законодательных органов субъектов РФ возглавили спикер Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов, Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров и Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин.
От представителей Дальневосточного федерального округа в первую двадцатку вошел Председатель Законодательного Собрания Приморского края Виктор Горчаков.
По традиции рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей 29 200 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информагентства, Интернет-СМИ. Учитывается влиятельность источника информации, характер упоминания персоны, роль объекта в сообщении, наличие прямой или косвенной речи, относящейся к персоне. Данная независимая российская исследовательская компания специализируется на медиа-анализе в реальном времени, решает задачи мониторинга и анализа деятельности СМИ и позволяет оценивать эффективность PR и маркетинговых коммуникаций.
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