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12 Января 2017, 13:56 | Регион сегодня

25 новых предприятий заработали на Дальнем Востоке в 2016 году

В ближайшие три года на Дальнем Востоке будет запущено более 280 предприятий с 34 тысячами новых рабочих мест

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка рассказал о результатах внедрения новых инструментов развития макрорегиона – территорий опережающего развития, Свободного порта Владивосток, инфраструктурной и финансовой поддержки инвестиционных проектов, пишет журнал "Дальневосточный капитал".

«Благодаря этим новым механизмам на Дальний Восток привлечено 1 трлн 325 млрд рублей инвестиций, из которых 93 процента – это частные инвестиции, а 7 процентов – государственные вложения. То есть на 1 рубль бюджетных средств мы получаем 13 рублей частных вложений. Это одно из лучших значений эффективности применения бюджетных денег», - сказал министр, выступая в рамках «правительственного часа» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, сообщает Минвостокразвития РФ.

По словам Александра Галушки, «за суммой в 1,3 трлн стоят 475 инвестиционных проектов». «Это новые заводы, новые фабрики, новая инфраструктура, добывающие и перерабатывающие комплексы на Дальнем Востоке со сроком реализации до 2025 года. В этих рамках создается 80 тысяч новых рабочих мест. Важно, что эти новые инвестиции еще и диверсифицируют структуру экономики Дальнего Востока, так как 73 процента из них не связаны с добычей природных ресурсов. Это обрабатывающие производства, логистика, сельское хозяйство, туризм», - подчеркнул министр.

В 2016 году в рамках этих новых инструментов запущено 25 новых предприятий. Это - завод по производству тепло- и звукоизоляционных материалов в Хабаровском крае, первая очередь крупнейшего на Дальнем Востоке животноводческого комплекса, производственно-логистический центр и спортивно-туристический парк в Приморском крае, завод по производству цемента в Амурской области, тепличные комплексы на Сахалине, в Хабаровском крае и Якутии, первая очередь Инаглинского угольного ГОКа в Якутии, аквапарк на Камчатке.

«Мы понимаем, что это только первый этап. В 2017 году таких новых предприятий будет запущено 50, а совокупно в ближайшие три года будет запущено более 280 предприятий с 34 тысячами новых рабочих мест», - акцентировал внимание глава Минвостокразвития.

Как отметил министр, в федеральном бюджете, принятом в конце прошлого года, на эти цели предусмотрено 56 млрд бюджетных инвестиций.

«Привлеченные за год с небольшим инвестиции на Дальний Восток – это не разовая акция. Для того, чтобы это было так, Правительством России создана и впервые в 2016 году заработала особая система институтов развития Дальнего Востока», - отметил Александр Галушка.

В эту систему сейчас входят четыре института развития. Это Корпорация развития Дальнего Востока, которая создает инфраструктуру для инвесторов, выступает для них «одним окном» и наделена правом представлять и защищать интересы инвесторов в суде, предъявлять в их интересах судебные иски в рамках споров с контрольно-надзорными органами.  

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, которое обеспечивает инвесторов трудовыми ресурсами. За первый год работы Агентства его услугами безвозмездно воспользовались 128 работодателей, на дальневосточных предприятиях трудоустроено 4120 человек.

Фонд развития Дальнего Востока, который предоставляет инвесторам льготное (до 5%) и длинное (до 10 лет) финансирование проектов. Сегодня Фондом поддержано 12 проектов, все имеющиеся у него средства распределены между инвесторами. И в соответствии с поручением Президента России решается вопрос о его докапитализации.

Еще один институт - Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. В его портфеле новые проекты с общим объемом частных инвестиций более 1 трлн рублей. Запуск работы Агентства в 2016 году активизировал работу по привлечению зарубежных инвестиций. В частности, на полях декабрьской встречи лидеров России и Японии подписано обязывающее соглашение о создании с участием Агентства, Фонда развития Дальнего Востока и Японского банка международного сотрудничества совместной российско-японской компании, которая будет привлекать и сопровождать японских инвесторов в территориях опережающего развития и Свободном порту Владивосток. Также Агентством открыто представительство в Китае.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: инвестиции  галушка  свободный порт владивосток  КРДВ 


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