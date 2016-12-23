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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 12 Января, 19:08 |
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Дальневосточная повестка ВЭФ-2016 получила высокую международную оценку
«На Восточном экономическом форуме дальневосточная повестка российского государства получила высокую международную оценку, а сам форум в очередной раз разрушил миф о возможности экономической изоляции России», - подчеркнул в своем выступлении глава Минвостокразвития.
Как отметил Александр Галушка, в ВЭФ-2016 вместе с Президентом России Владимиром Путиным приняли участие лидеры Японии и Южной Кореи. «Из их уст мы услышали во Владивостоке, что то, что сегодня делается на Дальнем Востоке, кардинально расширяет возможности экономического сотрудничества. Они говорили о ТОРах и о Свободном порте, о поддержке инвестиционных проектов. И на форуме было заключено более 200 инвестиционных соглашений с объёмом потенциальных инвестиций 1 триллион 850 миллиардов рублей. Это тоже важный результат прошедшего года», - уточнил Александр Галушка.
Также министр подчеркнул, что на Дальнем Востоке последовательно развивается стратегическое сотрудничество России и Китая. «15 процентов от общего объёма частных инвестиций, которые привлечены на Дальний Восток - из Китая. В конце 2016 года создана новая Межправительственная комиссия по развитию Дальнего Востока России и Северо-Востока Китая, которую возглавили вице премьеры двух стран: Юрий Петрович Трутнев и господин Ван Ян», - сказал Александр Галушка, проинформировав депутатов также о том, что 27 декабря Правительство России утвердило концепцию развития международных транспортных коридоров «Приморье-1», «Приморье-2» из провинции Хэйлунцзян и Цзилинь в порты юга Приморья. «Очевидна взаимная выгода: китайские грузоотправители экономят на расстоянии, мы зарабатываем на грузовой базе. По оценке международных экспертов, до 45 миллионов тонн потенциальный объём этой грузовой базы и до 300 миллиардов рублей инвестиций мы можем привлечь на начальном этапе, благодаря развитию этих транспортных коридоров. Это яркий, практический пример взаимовыгодного сопряжения Экономического пояса Шёлкового пути и Евразийского экономического Союза на Дальнем Востоке», - подчеркнул министр.
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