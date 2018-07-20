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Четверг| 02 Августа, 07:39 |
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Проект ВЭБа "Идея на миллион" открывает новый прием заявок от стартапов
Авторы самых перспективных и проработанных идей пройдут отбор и станут героями программы «Идея на миллион». В 2018 году она будет выходить в двух разных форматах - помимо телешоу планируется отдельная онлайн-версия. Победитель финала получит денежный грант, самые интересные проекты смогут претендовать на инвестиции дочерней компании Внешэкономбанка – «ВЭБ Инновации» – и других российских инвесторов, а также на возможности акселерации и менторство экспертов рынка.
В этом году в фокусе «Идеи на миллион» – инновации в регионах. Чтобы привлечь к участию лучшие региональные идеи, инициатор проекта – Внешэкономбанк – выступил партнером Open Innovations Startup Tour. Это крупнейшее российское мероприятие по поиску и отбору новых инновационных проектов, которое ежегодно организует Фонд «Сколково» при участии других институтов развития. Первый этап Startup Tour 2018 состоялся в Перми, конкурс также пройдет ещё в 10 российских городах: Красноярске, Южно-Сахалинске, Тюмени, Ижевске, Калининграде, Ульяновске, Белгороде, Улан-Удэ, Великом Новгороде и Краснодаре. «Идея на миллион» не ограничена географией тура – заявки на участие принимаются из любого города России.
«У проекта две задачи. Во-первых, с его помощью мы рассчитываем популяризировать технологическое предпринимательство. Российская стартап-экосистема молодая, ее развитие нужно поддерживать не только инвестициями и инфраструктурой, но и формируя интерес к такой деятельности в обществе. Важно, чтобы истории успеха были на слуху, инноваторы, ученые и инженеры из любой точки России видели реальные кейсы развития идеи в коммерческий бизнес. Популяризация успеха – хороший инструмент мотивации. Вторая задача – поиск проектов, основанных на использовании прорывных технологий, и их поддержка в части доработки продуктов, привлечения инвестиций и выхода на рынок, в том числе международный. Чтобы эффективно решить обе задачи, в новом сезоне мы планируем дополнить телевизионный формат онлайн версией с самостоятельным контентом. Если телешоу – это скорее продвижении темы у широкой аудитории, в онлайне мы планируем делать проект, прежде всего, интересный профессиональному инвесторскому и стартап-сообществу», – рассказал Алексей Иванченко, заместитель председателя Внешэкономбанка – член правления.
Осуществлять поиск и полномасштабную экспертизу идей организаторам помогут эксперты Фонда развития интернет-инициатив и компании «ВЭБ Инновации», которая инвестирует на ранних стадиях в стартапы с прорывными технологиями в разных областях. Наиболее интересные компании попадут в пайплайн инновационной «дочки» ВЭБа и смогут привлечь ее инвестиции, даже не будучи финалистом или участником шоу.
Победителями первого сезона «Идеи на миллион» на телеканале НТВ стали компании «Агробот», «UnaWheel» и «Моторика», общий объем выделенных им грантов составил 60 млн. рублей. Кроме победителей призы получили более 10 компаний-участников. С некоторыми из проектов планируются сделки у «ВЭБ Инновации». Участие в шоу также дает доступ к огромной аудитории: о стартапах и их продукции узнало большое количество потенциальных клиентов и покупателей.
Подать заявку на участие можно на сайте идеянамиллион.рф.
Инициатор проекта «Идея на миллион» – государственная корпорация Внешэкономбанк. Партнеры – Фонд «Сколково» и Фонд развития интернет-инициатив. Координатор – ООО «ВЭБ Инновации».
Внешэкономбанк – национальный банк развития, один из крупнейших финансовых институтов России. Основан в 1924 году, с 2007 года действует на основании специального федерального закона о Банке развития. Высшим органом управления ВЭБа является наблюдательный совет, которым руководит Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Согласно Стратегии развития до 2021 года, ВЭБ в своей работе сосредоточится на финансировании проектов высоких переделов в промышленности; развитии инфраструктуры; поддержке несырьевого экспорта; поддержке инноваций и проектов Национальной технологической инициативы. ВЭБ будет работать на новом уровне качества: проактивно искать проекты, соответствующие приоритетам государства, глубоко анализировать бизнес-проекты вместе с клиентами, привлекать частные соинвестиции, отслеживать ход проектов с использованием новейших технологий.
«ВЭБ Инновации» (ООО) создана Внешэкономбанком в 2017 году в рамках реформирования деятельности в сфере финансирования инноваций. Новая дочерняя структура рассматривается в качестве «единого окна» для обращений в Группу ВЭБ по вопросам поддержки инновационных проектов. Среди приоритетов «ВЭБ Инновации» – финансирование проектов Национальной технологической инициативы, программы «Цифровая экономика Российской Федерации», а также содействие российским инновационным компаниям в выходе на международные рынки.
Open Innovations Startup Tour – совместный региональный тур институтов развития по регионам РФ, организованный при поддержке Правительства Российской Федерации в целях развития инновационного предпринимательства в России. Startup Tour включает в себя не только конкурс технологических проектов, но и большую образовательную и конференционную части. Тур проводится в разных городах России начиная с 2011 года. Проект направлен на популяризацию технологического предпринимательства, поддержку региональных инновационных команд и проектов, развитие компетенций региональных сервис-провайдеров: операторов, инвесторов, патентных поверенных, региональных бизнес-инкубаторов и пр. Соорганизаторами Open Innovations Startup Tour 2018 выступают Российская венчурная компания (РВК), Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Агентство по технологическому развитию (АНО «АТР»), Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ), Фонд «ВЭБ Инновации», Фонд «Росинфокоминвест», Фонд Инфра-структурных и Образовательных Проектов (ФИОП Роснано), Корпорация МСП.
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