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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Около 20 компаний из КНР стали резидентами дальневосточных ТОР и СПВ
Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Российской Федерации Ли Хуэй на итоговом заседании коллегии Минвостокразвития России во Владивостоке.
«Китайско-российское взаимодействие по развитию Дальнего Востока представляется серьезной точкой роста двусторонних отношений. Руководители обеих стран неоднократно обсуждали этот вопрос и пришли к важным договоренностям. Китай как главный партнер занимает 40 процентов внешнеторгового оборота Дальнего Востока России. По статистике, Китай занимает 85 процентов иностранных капиталовложений в Дальний Восток. Около 20 китайских предприятий уже стали резидентами территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток», - отметил Ли Хуэй.
По его мнению, российская и китайская стороны «должны повышать качество нашего сотрудничества, наращивать общие интересы».
«У нас есть все условия для обеспечения дальнейшего развития двусторонних отношений на высоком уровне и углубления многопланового сотрудничества. Китай начал новую эпоху своей истории. Мы будем следовать новой концепции развития, политики открытости, создавать максимально комфортные и либеральные условия для торгового и инвестиционного сотрудничества», - подчеркнул Посол.
По прогнозам китайской стороны, на ближайшие 15 лет Китай будет импортировать товары на сумму 24 трлн долларов, привлекать из-за рубежа инвестиции в объеме 2 трлн долларов, выполнять капиталовложения в таком же объеме в зарубежные рынки. «Это означает расширение рынков и финансовое сопровождение, запуск совместных проектов для России и других участников экономического процесса», - считает Ли Хуэй.
Посол высоко оценил сотрудничество в рамках работы Межправительственной Российско-Китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
«Наша работа показала высокую эффективность. Наша страна восемь лет подряд остается главным торговым партнером России. Уверен, что наши усилия по сопряжению стратегии развития, либерализации торговых связей создадут комфортные условия для желания наших народов сблизиться», - подчеркнул Ли Хуэй.
Напомним, 6 марта во Владивостоке на площадке Дальневосточного федерального университета прошло итоговое заседание коллегии Минвостокразвития России. Были подведены итоги первого этапа работы по ускоренному развитию Дальнего Востока, происходившие последние 4,5 года. Также на коллегии обсуждались задачи на 2018 год и последующий 6-летний цикл.
В коллегии принял участие вице-премьер - полпред Президента в ДФО Юрий Трутнев, Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, руководители институтов развития: Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Корпорации развития Дальнего Востока, Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. На мероприятии присутствовали губернаторы дальневосточных регионов, члены коллегии Минвостокразвития и Общественного Совета при ведомстве, представители органов федеральной и региональной власти, депутатского корпуса и общественности.
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