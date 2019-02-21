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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 14 Марта, 16:54 |
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Юрий Трутнев проведет во Владивостоке День иностранного инвестора
Предполагается, что вице-премьер обсудит реализацию ряда инвестиционных проектов с российскими предпринимателями, а также с крупнейшими отраслевыми инвесторами из Японии и КНР. Мероприятия Дня иностранного инвестора подготовлены Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ), сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
В тот же день при участии вице-премьера пройдут церемонии подписания ряда соглашений о сотрудничестве АНО АПИ с зарубежными компаниями, намеренными запустить инвестиционные проекты на Дальнем Востоке.
Отметим, АНО АПИ помогает инвесторам реализовывать инвестиционные проекты в ДФО. Агентство консультирует инвесторов, привлекает новых резидентов в территории опережающего развития и свободный порт Владивосток, помогает предпринимателям найти партнеров для запуска и реализации проектов, оказывает поддержку в ходе их реализации. Только в прошлом году на Дальний Восток привлечено более 800 млрд рублей частных инвестиций в 101 инвестиционный проект и осуществлено более 73 млрд рублей инвестиций накопленным итогом.
Информация предоставлена пресс-службой Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта
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