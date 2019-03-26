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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 12 Апреля, 19:22 |
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Резидент свободного порта запустил производство снеков из морепродуктов
Предприятие по выпуску вяленой, сушеной и соленой рыбы и морепродуктов создал в Уссурийске резидент свободного порта Владивосток - ООО "Дальневосточная рыбоперерабатывающая компания".
Инвестиционный проект стоимостью 32 млн рублей реализован по соглашению с АО «Корпорация развития Дальнего Востока», на производстве трудятся более 40 жителей Приморского края, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Для запуска первого этапа было арендовано производственное помещение площадью 232 кв. метра со всеми необходимыми коммуникациями и подъездными путями, приобретено современное оборудование, в том числе коптильная установка, термодымовая, сушильная и холодильная камеры, вакуумная машина.
«К концу 2022 года планируем расширить ассортимент продукции, увеличить объем и вести производство уже на собственных площадях, а в 2024 построить дополнительные складские помещения и площадки открытого хранения, парковку с подъездными путями, провести благоустройство территории», - поясняет генеральный директор Дмитрий Беляев.
На первоначальном этапе мощность «Дальневосточной рыбоперерабатывающей компании» рассчитана на ежемесячный выпуск до 8 000 кг вяленой, сушеной и соленой камбалы, минтая, корюшки и кальмара. В дальнейшем объем выпускаемой рыбы и морепродуктов удвоится. Уже сегодня снеки под брендом «ДВРК» поставляются в торговые точки Приморья, в перспективе проектом предусмотрены поставки населению Дальнего Востока, а также Новосибирска и Краснодарского края.
Напомним, по данным АО «Корпорация развития Дальнего Востока», в настоящее время количество резидентов свободного порта Владивосток достигло 1163. Общая сумма заявленных проектов достигла 616 млрд рублей, реализация которых позволит создать около 63 тысяч рабочих мест. Причем 115 проектов уже запущено, резиденты СПВ вложили в экономику Дальневосточного федерального округа более 59,7 млрд рублей и создали 7312 рабочих мест.
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