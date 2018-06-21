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Воскресенье| 01 Июля, 20:13 |
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Провинция Хэйлунцзян выйдет к морю через Приморье
В Хабаровске состоялась встреча делегации правительства провинции Хэйлунцзян Китайской Народной республики с начальником Дальневосточной железной дороги Михаилом Заиченко, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе ОАО "РЖД".
С китайской стороны возглавил делегацию Первый секретарь Хэйлунцзянского провинциального Комитета КПК Ван Сянькуй. Также во встрече принимали участие Генеральный консул КНР в Хабаровске Су Фанцюй, начальник Харбинской железной дороги Хэ Юань, другие официальные лица, руководители провинции Хэйлунцзян.
Представителей КНР интересовали вопросы увеличения пропускной и провозной способности железнодорожного участка Гродеково-Суйфэньхэ и подходов к нему. Глава делегации рассказал об окончании строительства скоростного участка от Харбина до Суйфэньхэ и предложил с учетом этого рассмотреть возможность организации перевозки пассажиров через железнодорожный погранпереход Гродеково-Суйфэньхэ до города Владивостока, что позволило бы пассажирским поездам преодолевать это расстояние всего за 5 часов.
Обсуждались на встрече и перспективы развития маршрута «Приморье-1». Сопредельная сторона называет его восточным шелковым путем Харбин – Суйфэньхэ - порты Приморья и возлагает на этот путь большие надежды, так как провинция Хэйлунцзян не имеет выхода к морю. Члены делегации выразили заинтересованность в сокращении сроков доставки грузов и понижении тарифов на перевозки.
- Мы рассматривали различные варианты по пропуску грузов, в первую очередь, в контейнерах, поднимали и вопрос о снижении портовской составляющей в грузоперевозках, чтобы привлечь груз из Китая. Для привлечения стабильного и мощного контейнерного потока компания «Российские железные дороги» по данному маршруту предоставит скидки с железнодорожного тарифа в размере 50% на перевозки в составе контейнерного поезда и 30% на одиночные и групповые отправки, - сказал начальник Дальневосточной железной дороги Михаил Заиченко.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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