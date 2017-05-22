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На "дальневосточном гектаре" большинство хотят заниматься туризмом и сельским хозяйством
Граждане России, решившие взять «дальневосточный гектар» земли, могут выбирать практически из 100 видов разрешенного использования земельных участков. На основании поданных заявок определены четыре основных наиболее распространенных вида использования земельных участков: с целью организации предпринимательской деятельности, индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, а также отдыха и рекреации, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Минвостокразвития РФ.
По мнению главы Министерства России по развитию Дальнего Востока Александра Галушки закон дает максимальную свободу самореализации граждан. Министр подчеркнул, что для россиян сегодня предложена принципиально новая модель предоставления земельных участков.
"Мы видим большой интерес к программе: за год реализации закона о «дальневосточном гектаре» зарегистрировано более 4,7 млн просмотров сайта НаДальнийВосток.РФ. Подано более 92 тысяч заявлений и выдано более 19 тысяч участков. Значительная доля заявлений приходит от жителей Дальнего Востока (около 77%), около 3% - на заявки от жителей Москвы, около 1% - на жителей Санкт-Петербурга и 19% - на другие субъекты Российской Федерации", - рассказал Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.
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Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке подготовило портрет получателя по каждому из популярных видов использования. Об этом рассказал в ходе ключевой сессии «Дальневосточный гектар: продвижение государственной программы. Теория и кейсы» Дальневосточного МедиаСаммита-2017 во Владивостоке генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков, представив результаты исследования агентства.
В группе предпринимательства большинство заявлений приходится на мужчин в возрасте 30-35 лет, которые планируют развивать туристическое обслуживание, природно-познавательный туризм, сельское хозяйство. География потенциальных предпринимателей варьируется. Так, в категории «Сельское хозяйство» заявления подают жители Новосибирской и Ростовской областей, всех субъектов ДФО, кроме Магаданской области и Чукотского автономного округа. Туризмом и рекреацией планируют заняться преимущественно жители Иркутской области и Пермского края. Другими видами предпринимательской деятельности - жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Иркутской области, Республики Татарстан, Хабаровского края, Магаданской области и Еврейской автономной области.
Индивидуальное жилищное строительство интересует жителей Приморского края, Республики Саха (Якутия), Сахалинской области, Хабаровского края, Амурской области, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Свердловской и Иркутской областей. Преобладают также заявки от мужчин в возрасте 30-35 лет. Земельные участки под ИЖС берут как семьи, так и граждане для строительства собственного жилья.
В ведении личного подсобного хозяйства заинтересованы в большей степени мужчины 30-35 лет, жители Хабаровского края, Приморского края, Республики Саха (Якутия), Амурской области, Еврейской автономной области, Краснодарского края, Красноярского края, Новосибирской области. Физические лица и семьи берут участки для самостоятельного ведения хозяйства, либо организации личного и подсобного хозяйства.
Рекреацией и отдыхом интересуются чуть более возрастная категория: мужчины 35-40 лет, как индивидуально, так и семьями, для собственного отдыха и проведения досуга. В соответствии с имеющейся статистикой, в основном это жители Самарской, Иркутской, Свердловской областей, Пермского края, Магаданской области, Еврейской автономной области и Республики Саха (Якутия).
Часть заявителей еще не определилась окончательно с целью использования участка, то есть берет участок на перспективу (в соответствии с законом, заявитель имеет год для того, чтобы определиться и задекларировать вид использования земельных участков).
Если говорить о наиболее популярных регионах Дальнего Востока, то почти 40% от всех заявлений приходится на Приморский край, 19% - на Республику Саха (Якутия), 15% - на Хабаровский край, около 12% - на Сахалинскую область.
"Мы видим большой интерес к программе: за год реализации закона о «дальневосточном гектаре» зарегистрировано более 4,7 млн просмотров сайта НаДальнийВосток.РФ. Подано более 92 тысяч заявлений и выдано более 19 тысяч участков. Значительная доля заявлений приходит от жителей Дальнего Востока (около 77%), около 3% - на заявки от жителей Москвы, около 1% - на жителей Санкт-Петербурга и 19% - на другие субъекты Российской Федерации", - генеральный директор АРЧК ДВ Валентин Тимаков.
Напомним, для получателей «дальневосточного гектара» разработаны специальные меры поддержки, такие как льготное кредитование на освоение участков.
Фото Марины Божко.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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