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Пятница| 06 Июля, 10:55 |
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Первые 500 километров подводной ВОЛС Камчатка - Сахалин - Магадан построены
Cable Innovator начал прокладку кабеля 23 июля из района Тауйской губы (Магаданская область). Завершение подводных работ на участке Магадан-Сахалин ожидается в первой декаде сентября. Укладка кабеля производится с помощью специального плуга, который дистанционно управляется с судна, сообщает журнал "Дальневосточный капитал" со ссылкой на пресс-службу "Ростелекома".
На протяжении всего маршрута ПВОЛС перед судном-кабелеукладчиком идет специализированный буксир «Нептуния». С помощью глубоководного трала он производит расчистку подводной трассы от ила и крупного мусора для бесперебойной работы Cable Innovator.
Новая подводная ВОЛС свяжет город Оха на Сахалине с Магаданской областью и Камчатским краем. Общая протяженность линий связи составит около 2 тыс. км, максимальная пропускная способность системы - 400 Гбит/с на каждое направление (с возможностью расширения до 8 Тбит/с). Сдача объекта в эксплуатацию планируется в июне 2016 года.
Партнером «Ростелекома» для поставки оборудования и выполнения работ при строительстве подводной части ВОЛС Камчатка-Сахалин-Магадан выступает компания Huawei, для которой это первый проект по прокладке подводной кабельной системы в России.
Параллельно продолжается строительство наземных линий в Магаданской и Сахалинской областях. В рамках проекта компания строит наземные волоконно-оптические линии связи с использованием технологии DWDM (передача большого числа оптических каналов по одному волокну) на участках Магадан - Ола и Погиби - Оха.
В Магадане и Петропавловске-Камчатском ведутся работы по подготовке внутригородской инфраструктуры к приходу подводной линии. Региональная сеть передачи данных модернизируется под новые пропускные способности: устаревшие медные кабели в жилых домах меняются на оптические линии связи.
С подробным описанием, историей и графиком реализации проекта вы можете познакомиться на официальном портале «Ростелеком» в разделе Подводная ВОЛС Камчатка – Сахалин – Магадан.
Досье "Дальневосточного капитала": ПАО «Ростелеком» – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России. Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 11,2 млн, а платного ТВ «Ростелекома» - более 8,1 млн пользователей, из которых свыше 2,9 миллиона смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». Выручка Группы компаний в 1 квартале 2015 г. составила 71,7 млрд руб., OIBDA достигла 24,5 млрд руб. (34,2% от выручки), чистая прибыль - 2,1 млрд руб.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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