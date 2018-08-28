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12 Сентября 2018, 10:15 | Регион сегодня

"РЖД" готово обеспечить перевозки всей рыбной продукции с Дальнего Востока

ОАО , учитывая рекордную путину

11 сентября во Владивостоке генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозёров и первый вице-губернатор Приморского края Александр Костенко провели совещание с представителями Росрыболовства, предприятий рыбной промышленности, трейдеров и операторов железнодорожного подвижного состава для перевозки скоропортящихся грузов.

Глава ОАО "РЖД" отметил, что перевозки рыбы – одно из наиболее приоритетных направлений работы компании, однако в последние месяцы наблюдается снижение объемов предъявления к отправке морепродуктов по железной дороге. За 8 месяцев 2018 года, несмотря на рекордную путину, перевозки рыбы с Дальнего Востока снизились на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В связи с этим необходимо принять совместные решения для своевременного вывоза всего объёма морепродуктов.

По словам заместителя руководителя Росрыболовства Петра Савчука, на Дальнем Востоке в текущем году выловлено уже 612 тыс. тонн рыбы, по итогам года ожидается 630 тыс. тонн. Прежний рекорд был зафиксирован в 2009 году – 530 тыс. тонн.

Представители рыбной отрасли отметили общее улучшение сервиса доставки рыбы по железной дороге: запущены ускоренные поезда, сократились общие сроки доставки, упростился процесс организации перевозок. Однако сохраняются определенные сложности с подвижным составом, прежде всего, высокой волатильностью стоимости предоставления рефрижераторных вагонов и контейнеров.

По словам Петра Савчука, Росрыболовством рассматриваются возможности субсидирования железнодорожных перевозок рыбы и применения налоговых льгот для поставщиков продукции на внутренний рынок.

Как отметил директор по коммерческой деятельности ОАО "РЖД" Алексей Шило, ценовые условия не являются критическим фактором при отправке морепродуктов железнодорожным транспортом. Транспортная составляющая в розничной цене рыбы, поставляемой из портов Дальнего Востока в западные регионы страны, в августе 2018 года составила 15,2 рубля за кг или 7,2%. Эта часть включает собственно перевозку ОАО "РЖД" и предоставление подвижного состава оператором.

По его словам, основной проблемой при перевозках рыбы в рефконтейнерах является порожний пробег. Повысить эффективность их использования и снизить общую ценовую нагрузку позволило бы сближение уровня тарифов на перевозки грузов в универсальных и рефрижераторных контейнерах. В таком случае после выгрузки морепродуктов рефконтейнеры могли бы возвращаться на Дальний Восток с любыми контейнеропригодными грузами. Соответствующее предложение ОАО "РЖД" направляло в Федеральную антимонопольную службу.

Алексей Шило отметил, что инфраструктурные возможности позволяют отправлять 3 рыбных поезда в сутки. Их маршрутная скорость достигает 1200 км в сутки, что позволяет предоставлять сервис доставки до станций Свердловской железной дороги за 6 суток, до станций Московской железной дороги – за 8 суток. Помимо специализированных поездов, применяется практика включения вагонов с рефконтейнерами в состав ускоренных контейнерных поездов. Это помогает перевозить небольшие партии рыбы.

Олег Белозёров предложил представителям рыбной отрасли развивать сотрудничество. По его словам, для расширения маршрутной сети доставки и строительства дополнительных мощностей для складирования и перегруза рыбной продукции компания готова предоставлять предприятиям в аренду неиспользуемые участки под строительство терминалов по аналогии с мини-элеваторами для зерновых грузов.

В ходе своего визита во Владивосток Олег Белозёров также посетил Владивостокский морской рыбный порт, где ознакомился с производственными мощностями по перевалке и складированию рыбной продукции, а также с планами по строительству промышленного холодильника для хранения 40 тыс. тонн морепродуктов.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: логистика  перевозки  РЖД 


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