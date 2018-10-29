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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 12 Ноября, 19:11 |
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Дни Дальнего Востока состоятся в Москве во второй раз
Торжественный запуск брендированному составу дал Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. В церемонии приняли участие начальник ГУП «Московский метрополитен» Виктор Козловский, первый заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Сергей Тырцев, сенаторы и депутаты – представители дальневосточных регионов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
«Второй раз по городу Москве начнет свое путешествие «дальневосточный экспресс». Что мы хотим рассказать москвичам и гостям столицы, которые будут ехать на этом поезде? Сейчас на Дальнем Востоке создано лучшее пространство для привлечения инвестиций. Доля Дальнего Востока в иностранных инвестициях, приходящих на территорию России, за последние четыре года увеличилась в 15 раз. Сегодня это 30 процентов всех иностранных инвестиций, поступающих в страну. Более 1300 новых инвестиционных проектов реализуется на Дальнем Востоке. Строятся новые объекты социальной инфраструктуры. Мы хотим сказать всем, кто увидит этой поезд, что Дальний Восток одно из замечательных мест нашей страны, что на Дальний Восток обязательно надо поехать. Те люди, которые хотят трудиться, хотят начать там свой путь, смогут познакомиться с возможностями Дальнего Востока. Будем продолжать эту традицию», – отметил Юрий Трутнев.
Новый брендированный поезд, запуск которого приурочен к фестивалю «Дни Дальнего Востока в Москве», будет перевозить пассажиров метро в течение шести месяцев.
«Цель проекта в том, чтобы познакомить жителей Москвы и гостей нашей столицы с теми возможностями, которые сегодня существуют на Дальнем Востоке в сфере инвестиций, туризма, образования, построения карьеры. В специальном вагоне «дальневосточного экспресса» максимально наглядно представлена вся информация. Отсканировав QR-код, каждый желающий сможет ознакомиться с тем, какие учебные заведения существуют на Дальнем Востоке, какие вакансии открыты, даже подать заявку. Это особенно важно для молодых людей. В прошлом году аналогичный состав курсировал по Таганско-Краснопресненской линии, в этом году поезд пойдет по кольцевой. Рассчитываем, что еще больше людей сможет познакомиться с возможностями Дальнего Востока», - прокомментировал Сергей Тырцев.
Кольцевая линия перевозит 600 тысяч человек в сутки. Ежедневно «дальневосточный экспресс» будет провозить 20 тысяч человек.
«Это второй дальневосточный экспресс и третий поезд, посвященный Дальнему Востоку. С 2015 по 2018 год курсировал по Люблинско-Дмитровской линии поезд «полосатый рейс». А в 2017 году по Таганско-Краснопресненской линии пошел первый дальневосточной экспресс. Стало хорошей традицией запускать поезда, посвященные Дальнему Востоке», – подчеркнул начальник московского метрополитена Виктор Козловский
Внешне поезд оформлен в контрастной белой стилистике. «Дальневосточный экспресс» состоит из 10 вагонов. Девять посвящены дальневосточный регионам. В дизайне используются изображения регионов, связанные с природными и культурными достопримечательностями. Вагон Приморского края украшен изображениями тигров и леопардов. «Камчатский» вагон расскажет о гастрономических особенностях региона. С вагона Чукотки смотрят белые медведи, олени и моржи. Вагон Амурской области узнается по изображению космодрома «Восточный». На вагоне Якутии – изображения мамонта, якутской лошади, зубра, хомуса, чорона. Пассажиры смогут узнать, как стать участником программы «Дальневосточный гектар» и получить бесплатно землю в ДФО.
Еще один вагон посвящен информированию о работе и образовании на Дальнем Востоке. У пассажиров есть возможность откликнуться на вакансию, отсканировав QR-код. «Сегодня на Дальнем Востоке строятся сотни новых предприятий. Им нужны рабочие руки. Возможность познакомиться с условиями работы, получить необходимую информацию о вакансиях – это здорово», – заметил Юрий Трутнев.
В прошлом году «дальневосточный экспресс» состав уже курсировал два месяца на Таганско-Краснопресненской линии, он перевез более 1 млн человек.
Отметим, Дни Дальнего Востока пройдут в Москве во второй раз. Мероприятия деловой и развлекательной программы состоятся на площадке «Экспоцентра» с 13 по 15 декабря. Центральным событием программы мероприятий станет фестиваль для молодежи. С 3 по 9 декабря на Тверской площади будет открыта дальневосточная ярмарка, где москвичи и гости столицы смогут приобрести изделия народных промыслов, мед, чай, орехи, оленину, икру, дальневосточную рыбу и морепродукты.
Фото: пресс-центр Дней Дальнего Востока в Москве
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