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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 12 Ноября, 19:15 |
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Доля национальных валют в расчетах дальневосточных клиентов ВТБ с Китаем удвоилась
Общий объем внешнеторговых расчетов клиентов ВТБ с КНР за указанный период составил 26,4 млрд рублей. Рублевые операции дальневосточных клиентов ВТБ с китайскими партнерами с начала года превысили 5,7 млрд рублей, расчеты в китайской валюте достигли 220 млн юаней (2,1 млрд рублей в эквиваленте).
В российской валюте участники внешней торговли оплачивали покупку оборудования, запасных частей, снабжение судов, транспортно-экспедиторское обслуживание, экспорт лесоматериалов, рыбопродукции. Расчеты в юанях производились за машины и оборудование, транспортные средства, товары народного потребления, продукты питания, металлы и изделия из них, продукцию химической промышленности, туристические услуги, сою, лесоматериалы, ремонт и обслуживание судов.
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