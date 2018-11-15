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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 13 Декабря, 19:49 |
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На Востоке России "Газпром" активно развивает газовую отрасль
Компания ведет активную работу по расширению ресурсной базы на Востоке России, развитию добычных, газотранспортных и газоперерабатывающих мощностей. Сформирован перспективный баланс газа ОАО «Газпром» по Якутскому и Иркутскому центрам газодобычи, который обеспечивает выполнение подписанного в мае 2014 года контракта на трубопроводные поставки природного газа в Китай и учитывает поставки газа российским потребителям по трассе газопровода «Силы Сибири».
В рамках формирования Якутского центра продолжается обустройство Чаяндинского месторождения. В текущем году здесь завершено строительство девяти разведочных скважин, на ближайшие два года намечены окончание геологоразведочных работ и подсчет запасов.
Ведется строительство разведочных скважин на Ковыктинском месторождении.
С учетом комплексного характера проекта «Сила Сибири» большое внимание уделяется синхронизации ввода в эксплуатацию объектов добычи и транспортировки газа с объектами газопереработки. В настоящее время проводятся инженерные изыскания для проектирования Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ). Строительство завода является частью большой работы по созданию газоперерабатывающего и газохимического кластера в Амурской области.
Продолжается развитие Сахалинского центра газодобычи: идут работы на Киринском и Южно-Киринском месторождениях (проект «Сахалин-3»).
На заседании был рассмотрен вопрос реализации проекта «Владивосток СПГ». Отмечено, что «Газпром» прорабатывает альтернативный этому проекту вариант поставок газа в Китай — по газопроводу.
Особое внимание было уделено мерам государственного стимулирования проектов на Востоке России, учитывая сложные природные условия и удаленность объектов промысловой и газотранспортной инфраструктуры. Это необходимо, в том числе, для повышения эффективности газификации восточных регионов сетевым газом.
Кроме того, отмечалась необходимость дальнейшего совершенствования механизмов налогового, таможенно-тарифного регулирования, а также механизмов ценообразования для стимулирования производителей газа.
Профильным подразделениям даны конкретные поручения по продолжению работы по реализации Восточной газовой программы.
Досье "Дальневосточного капитала": Государственная «Программа создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР» (Восточная газовая программа) утверждена в сентябре 2007 года приказом Министерства промышленности и энергетики РФ. «Газпром» назначен Правительством РФ координатором деятельности по реализации этой программы. На Востоке России созданы новые центры газодобычи на Сахалине и Камчатке, началось формирование центра в Якутии, на очереди — Иркутский и Красноярский.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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