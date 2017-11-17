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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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До конца года на Дальнем Востоке будет введено более 80 новых предприятий
На едином сервисно-информационном портале о Дальнем Востоке NaDV.ru открыт специальный раздел с актуальной информацией о главных инвестиционных проектах на востоке страны.
Каждый проект представлен в виде отдельной карточки с указанием наименования предприятия, месяце открытия, размеров уже вложенных инвестиций, созданных рабочих мест и пр. Система специальных фильтров позволяет выбрать нужные параметры и распределить все проекты по годам, территориям, инвестиционным инструментам и другим параметрам.
"Много говорится о запуске новых предприятий, но единой площадки, на которой была бы собрана информация о них, не было, - рассказал руководитель проекта NaDV.ru Александр Охрименко. – Мы решили устранить этот пробел и собрать данные о всех таких проектах. Главная задача – представить информацию в удобном и наглядном виде. Также для удобства проект доступен, в том числе, в мобильной версии".
По мере открытия новых предприятий информация на портале будет обновляться. Проект будет представлен на специальном стенде на выставке в рамках деловой программы Дней Дальнего Востока в Москве.
Также рамках Дней Дальнего Востока будет дан старт очередным новым производствам в макрорегионе.
"До конца года будет введено более 80 новых предприятий, - заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. – С каждым месяцем таких предприятий будет все больше. И очень важно, чтобы данные о каждом из них были доступны, поскольку каждый реализованный проект это еще одна история успеха".
На Дальний Восток привлечено более 3 трлн рублей инвестиций. Такие данные были озвучены по итогам заседания Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона.
"На сегодняшний день заявлено 952 проекта на общую сумму 3,5 трлн рублей. Это наше будущее – это заявленные инвестиции", – сказал вице-премьер – полпред Президента России в ДФО Юрий Трутнев.
NaDV.ru – единый сервисно-информационный портал о Дальнем Востоке. На сайте собрана новостная, справочная, сервисная и другая информация о регионах ДФО.
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