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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 13 Января, 22:37 |
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ВТБ24 продолжает выдачу автокредитов по госпрограмме
С 1 января 2017 г. ВТБ24 продлил своё участие в программе государственного субсидирования льготных автокредитов до 31 декабря 2017 г.
С 2015 года клиенты ВТБ24 уже оформили в рамках госпрограммы 87 тысяч кредитов на сумму 39 млрд рублей.
«Реализация программы началась Минпромторгом РФ 1 апреля 2015 г., и уже в этот день ВТБ24 выдал первый в России автокредит по госпрограмме, – отмечает старший вице-президент, директор департамента автобизнеса ВТБ24 Алексей Токарев. – Решение о продлении госпрограммы еще на один год очень важно. Мы рассчитываем на небольшой рост рынка в 2017г. – порядка 5%. Портфель ВТБ24 будет расти быстрее».
Программа государственной поддержки рынка автокредитования распространяется на приобретение новых автомобилей 2016-2017 гг. производства, полной массой не более 3,5 т и максимальной стоимостью не более 1 150 000 рублей.
Процентные ставки по кредитам ВТБ24 установлены от 6,7% годовых. Ставка для клиента определяется в виде разницы между базовой ставкой ВТБ24 (по сопоставимому кредиту) и двумя третями ключевой ставки Банка России, которая на данный момент составляет 10%.
Для приобретения автомобиля с господдержкой заёмщику необходимо внести первоначальный взнос не менее 20% стоимости транспортного средства. Максимальная сумма кредита, которая может быть направлена на приобретение автомобиля в рамках программы, составляет 920 тыс. рублей, максимальный срок кредита – до 36 месяцев.
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