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13 Февраля 2015, 16:12 | Регион сегодня

Первые три территории опережающего развития определены на Дальнем Востоке

Юрий Трутнев провел заседание Правительственной подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке

По итогам мероприятия были согласованы шесть инвестиционных проектов и отобраны первые три территории опережающего развития (ТОРы) в ДФО, сообщили журналу "дальневосточный капитал" в пресс-службе аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

В число отобранных вошли площадки ТОР «Хабаровск» и ТОР «Комсомольск» в Хабаровском крае, а также ТОР «Надеждинская» в Приморском крае.

По словам заместителя Председателя Правительства РФ - полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Ю. Трутнева, в ходе предварительного отбора было рассмотрено более 400 территорий. Каждая из них прошла несколько этапов тщательной проработки на предмет соответствия таким критериям, как наличие подтвержденного спроса инвесторов на реализацию проектов на этой территории, а также степень проработанности вопросов инфраструктурного обеспечения.

«Обязательным условием отбора являлось также наличие нескольких «якорных» инвесторов. Для нас это гарантия того, что бюджетные средства не будут израсходованы напрасно, окупятся созданием новых рабочих мест, новых предприятий, вернутся в бюджет возросшими налогами. Будем продолжать эту работу. Ждем новых предложений и новых заявок», - заявил вице-премьер.

Отмечено, что «якорными» инвесторами двух ТОР, создаваемых в Хабаровском крае, являются компании «Технониколь», «Невада», «Группа Энергия», «МТЕ». Компании «Невада», «Инком-ДВ», в свою очередь, станут главными инвесторами ТОР «Надеждинская».

Создание инфраструктуры 3 отобранных территорий опережающего развития потребует бюджетное финансирование в объеме 6,2 млрд. рублей. При этом объем заявленных частных инвестиций составляет более 50 млрд. рублей.

В ходе заседания также были рассмотрены инвестиционные проекты, планируемые к реализации на территории Дальнего Востока. По итогам обсуждения 6 проектов были одобрены.

Общий объем частных инвестиций по этим проектам достигает 126,54 млрд. рублей. Порядка 41% из них, 52,03 млрд. рублей уже поступило. При этом объем запрашиваемых государственных инвестиций составляет 16,51 млрд. рублей. Итоговое соотношение частных инвестиций к государственным оставляет 7:1.

«Поддержка инвестиционных проектов осуществляется уже при наличии состоявшегося частного инвестирования, когда отсутствие инфраструктуры не позволяет реализовать проект как экономически целесообразный. Сегодня на заседании Подкомиссии выносится сразу 7 инвестиционных проектов. Рассматривать их нужно внимательно и по отдельности, а не в формате длинного списка. В то же время сегодня мы приняли решение рассмотреть все семь инвестпроектов. Так как считаем еще более неприемлемой зависимость инвесторов от длительных бюрократических процедур», - сообщил Ю. Трутнев.

Вице-премьер также отметил, что запуск ТОРов и реализация первых инвестпроектов одновременно позволят создать более 15 тысяч рабочих мест, а также, на период до 2025 г., дополнительно получить в бюджет более 106 млрд. рублей.

В число одобренных инвестиционных проектов вошли: строительство горно-обогатительного комплекса «Инаглинский» (ЗАО «Якутские угли-новые технологии» (ООО «УК Колмар»), Республика Саха (Якутия); строительство транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля в морском порту Ванино (ООО «Саха (Якутская) транспортная компания» (Volga Group), Хабаровский край; комплексный инвестиционный проект развития угледобычи и углеобогащения (ОАО «Ургалуголь» (ОАО «СУЭК»), Хабаровский край; проект

развития золотодобычи в Селемджинском районе (Группа компаний «Петропавловск»), Амурская область.

Кроме того, были одобрены проекты развития горно-металлургического комбината по добыче и переработке руды Озерновского золоторудного месторождения (ОАО «Сибирский горно-металлургический альянс»), Камчатский край; 1-ой очереди Таежного горно-обогатительного комбината (ЗАО «ГМК Тимир» (Евраз Груп), Республика Саха (Якутия).

По итогам заседания Минвостокразвития было дано поручение подготовить и внести в Правительство Российской Федерации проекты нормативно-правовых актов об утверждении перечня инвестиционных проектов, а также территорий опережающих развития рекомендованных к реализации на территории Дальнего Востока России.

Заседание Правительственной подкомиссии прошло в Доме Правительства Российской Федерации 12 февраля 2015 г. 

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: инвестиции  ТОР 


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