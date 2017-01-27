|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 13 Февраля, 15:33 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Новый пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100 пополнил флот судов авиакомпании "Якутия"
«Лайнер приобретен по госпрограмме поддержки финансирования отечественных воздушных судов и арендован по фиксированной рублевой ставке в рамках договора с ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания», - сообщили "Дальневосточному капиталу" в пресс-центре авиакомпании.
Это уже пятый SSJ-100, который получила якутская авиакомпания. В дальнейшем авиастроители намереваются увеличить производство лайнеров.
«К 2018 году будут улучшены летно-технические характеристики лайнера Superjet 100, поэтому количество аэропортов, в которых он может эксплуатироваться, в том числе за пределами России, возрастет», - цитирует президента АО «Гражданские самолеты Сухого» Камиля Гайнутдинова Fligh Global.
По словам президента АО ГСС, компания готова не только инвестировать в модернизацию самолета, но и наращивать сеть послепродажного обслуживания.
- «АО «Гражданские самолеты Сухого» намерено повысить качество обслуживания заказчиков, например, в сфере поставок запчастей, чтобы в конечном итоге создавать продукт мирового класса и предлагать авиакомпаниям услуги такого уровня, который они привыкли ожидать от Boeing и Airbus», - подчеркнул Гайнутдинов.
По заявлению министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, выпуск российских самолетов Sukhoi Superjet 100 в 2017 году запланирован на уровне 34 единиц, с 2018 года - 40.
«Мы исходим из того, что в год должно производиться от 40 до 50 самолетов SSJ, и производитель близок к этой норме: с 2018 года он должен выйти на 40 машин», - подчеркнул глава Минпромторга.
Напомним, Sukhoi Superjet 100 - российский гражданский лайнер нового поколения. Первый тестовый рейс SSJ 100 состоялся в мае 2008 года, коммерческая эксплуатация отечественного авиалайнера началась в 2011 году. С 2010 года выпущено 110 серийных самолетов, 93 из которых активно эксплуатируются в России, в Европе, в Центральной и Северной Америке, в Юго-Восточной Азии.
Самолет собирается в Комсомольске-на-Амуре, его базовая стоимость составляет примерно $36 млн.
Вера КАЛИНИНА.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Новый пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100 пополнил флот судов авиакомпании "Якутия"
- Ежедневно со всей страны поступает более 2 тысяч заявок на "дальневосточный гектар"
- Группа ВТБ снижает ставки на ипотеку в новостройках
- В Хабаровске презентовали 10 новых плацкартных вагонов
- Управляющий филиалом ВТБ24 в Хабаровске подвел итоги работы банка в 2016 году
- Из Владивостока в Комсомольск-на-Амуре можно будет улететь два раза в неделю
- Расчеты в юанях клиентов ВТБ на Дальнем Востоке выросли на треть
- 8 тысяч предприятий-клиентов Дальневосточного Сбербанка подключили электронный документооборот E-invoicing
- Японским инвесторам дадут сигнал
- Новый год снизит энерготарифы
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.