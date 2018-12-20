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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 14 Февраля, 06:05 |
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Сбербанк начинает выплаты страхового возмещения вкладчикам Камчаткомагропромбанка
С 13 февраля ПАО Сбербанк осуществляет прием заявлений и выплату страхового возмещения вкладчикам ПАО «Камчаткомагропромбанк», в том числе по счетам (вкладам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности в уполномоченных подразделениях банка в г. Москве, Камчатском крае, Нижегородской области, Ярославской области, Приморском крае, Томской области, Московской области, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк.
Возмещение по вкладам выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн. рублей в совокупности. При наличии у вкладчика обязательств перед ПАО «Камчаткомагропромбанк» их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов).
Дополнительную информацию о порядке выплаты страхового возмещения можно получить:
- на сайте банка в разделе Вопросы – Ответы по порядку осуществления выплат страхового возмещения вкладчикам ПАО «Камчаткомагропромбанк».
- по телефону горячей линии Агентства: (8-800-200-08-05), а также на сайте Агентства (www.asv.org.ru).
ПАО «Камчаткомагропромбанк» (физические лица)
ПАО «Камчаткомагропромбанк» (индивидуальные предприниматели)
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Сбербанк начинает выплаты страхового возмещения вкладчикам Камчаткомагропромбанка
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