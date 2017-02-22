|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 15 Марта, 02:51 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Завершается формирование деловой программы ВЭФ-2017
Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока призвало субъекты ДФО активней включаться в процесс формирования деловой программы третьего Восточного экономического форума (ВЭФ), который состоится 6-7 сентября 2017 года во Владивостоке.
Об этом заявил заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков на совещании с региональными агентствами привлечения инвестиций, посвященном организации подготовки к Восточному экономическому форуму.
В совещании принял участие генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Минвостокразвития РФ.
Открывая совещание, заместитель министра отметил, что сегодня завершается формирование архитектуры деловой программы ВЭФ-2017. Сейчас у регионов еще есть время внести свои предложения.
«В архитектуру программы форума должны войти все новые решения, позитивные изменения, которые происходят сегодня в регионах Дальнего Востока», - обратился к представителям регионов Александр Крутиков.
Леонид Петухов рекомендовал регионам активно использовать площадку ВЭФ для практической работы с инвесторами.
«ВЭФ это не просто форум, а серьезный инструмент развития Дальнего Востока, - отметил руководитель Агентства. - Поэтому призываю вас принять самое активное участие в подготовке деловой программы Восточного экономического форума, заявить свои целевые мероприятия, которые позволят достигнуть нужных результатов».
На форуме будут работать несколько площадок для презентации регионами своих инвестиционных возможностей. Помимо специализированных секций и отраслевых выставок, в этом году вновь откроется «Улица Дальнего Востока».
Напомним, Восточный экономический форум учрежден Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина. В 2016 году ВЭФ собрал 4600 представителей бизнеса, экспертного и научного сообщества, общественности из 56 стран мира. Во время форума было подписано 216 соглашений на 1,85 трлн рублей. Третий ВЭФ пройдет во Владивостоке 6-7 сентября.
По мнению министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, Восточный экономический форум стал крупнейшей международной площадкой, на которой происходит обмен мнениями, обсуждаются уже реализуемые проекты или бизнес-идеи.
«Это рабочий инструмент для развития всего макрорегиона. Поэтому важно, чтобы все предложения бизнеса, общественности и экспертов были учтены», - заявил Александр Галушка.
- Объем международных перевозок с КНР на ДВЖД за два месяца увеличился на 6,1%
- В свободном порту Владивосток откроется первый на Дальнем Востоке "алмазный" таможенный пост
- День китайского инвестора может обернуться для некоторых чиновников отставкой
- Завершается формирование деловой программы ВЭФ-2017
- Количество коллективных заявок на получение дальневосточного гектара в феврале увеличилось на треть
- ДВЖД активно предлагает интернет-сервисы
- Жители Дальнего Востока осваивают терминальные устройства на ДВЖД
- Сбербанк и Гугл собирают "Бизнес-класс"
- ВТБ и РусГидро подписали соглашения о предоставлении акционерного финансирования на сумму 55 млрд рублей
- "УК "Колмар" намерена вложить в угольные проекты в Якутии 28,4 млрд рублей
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.