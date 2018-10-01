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13 Апреля 2015, 16:57 | Регион сегодня

Механизм выделения "дальневосточного" гектара обсудили в Минвостокразвития

Прошло первое заседание межведомственной рабочей группы по вопросу предоставления земельных участков на территории Дальневосточного федерального округа. Мероприятие провел заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока, руководитель межведомственной рабочей группы Сергей Качаев,сообщается на сайте Минвостокразвития.

В заседании приняли участие представители Минэкономразвития, Минприроды, Минсельхоза, Росреестра, Росимущества, Рослесхоза, органов власти дальневосточных регионов, РСПП и других общественных организаций.

Как отметил замглавы Минвостокразвития, ключевой составляющей развития Дальнего Востока является привлечение в регион активного населения. «Это главная цель нашей политики. Инструментов для этого много. Один из главных – предоставление земли», – подчеркнул Сергей Качаев. Он отметил, что президент РФ Владимир Путин дал указание по разработке механизма предоставления земли в ДФО.
 Минвостокразвития и Минэкономразвития во исполнение данного поурчения провели оценку возможностей, существующих на законодательном уровне. «Нормы федерального законодательства позволяют реализовать эту инициативу. Надо лишь принять соответствующие законы в дальневосточных регионах. Такой закон принят в Амурской области, где уже сейчас идет предоставление земельных участков. Процесс пошёл», – уточнил замминистра.

На заседании была предложена «дорожная карта» по реализации поручения президента РФ от 15.01.2015 №Пр-30 о предоставлении земельных участков на Дальнем Востоке. Документ был разработан Минвостокразвития России. Для разработки проекта были запрошены предложения от федеральных министерств и ведомств, дальневосточных регионов и общественных организаций. В течение месяца в Минвостокразвития поступило более десятка уточнений по «дорожной карте». «Мы все их рассмотрели и по возможности учли в тексте документа», – заявил Сергей Качаев. Он также подчеркнул, что «дорожная карта» является гибким механизмом. «Это не статичный документ. Ее необходимо постоянно дополнять и обновлять. Это наша совместная работа», – отметил замминистра.

Документ включает в себя шаги по формированию организационно-правовых основ предоставления «дальневосточных» гектаров, а также конкретные механизмы максимально комфортного и быстрого предоставления земельных участков. В частности, до конца апреля Минвостокразвития будет разработан модельный закон субъекта Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе. Планируется, что на его основе уже в июле будут приняты региональные законы во всех дальневосточных субъектах.

«Интерес к «дальневосточным» гектарам большой. Сейчас уже выданы первые 35 сертификатов в Амурской области. Предполагается, что основными получателями станут граждане, как проживающие в регионах Дальнего Востока, так и решившие переехать в них на постоянное место жительства. Сейчас мы рассматриваем вопросы их поддержки со стороны государства», – подчеркнул Сергей Качаев. Для этого в июне планируется провести социологический опрос, чтобы выяснить какие виды господдержки будут наиболее востребованными.

Проект «дальневосточного» гектара предполагает, что любой гражданин России может получить в пользование, а затем в собственность земельный участок. Для получения земли он должен заявить цели её использования, а затем осваивать в течение 5 лет по указанному назначению. Предполагается установить максимально простую и прозрачную процедуру оформления по принципу «одного окна». Оформить землю можно будет, в том числе, через интернет. Для этого на базе публичной кадастровой карты разрабатывается специальный электронный сервис. Подать все необходимые данные можно будет всего лишь в течение 10 минут.

 

 

Теги: Минвостокразвития  закон  ДФО  земля 


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