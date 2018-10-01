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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Механизм выделения "дальневосточного" гектара обсудили в Минвостокразвития
В заседании приняли участие представители Минэкономразвития, Минприроды, Минсельхоза, Росреестра, Росимущества, Рослесхоза, органов власти дальневосточных регионов, РСПП и других общественных организаций.
Как отметил замглавы Минвостокразвития, ключевой составляющей развития Дальнего Востока является привлечение в регион активного населения. «Это главная цель нашей политики. Инструментов для этого много. Один из главных – предоставление земли», – подчеркнул Сергей Качаев. Он отметил, что президент РФ Владимир Путин дал указание по разработке механизма предоставления земли в ДФО.
Минвостокразвития и Минэкономразвития во исполнение данного поурчения провели оценку возможностей, существующих на законодательном уровне. «Нормы федерального законодательства позволяют реализовать эту инициативу. Надо лишь принять соответствующие законы в дальневосточных регионах. Такой закон принят в Амурской области, где уже сейчас идет предоставление земельных участков. Процесс пошёл», – уточнил замминистра.
На заседании была предложена «дорожная карта» по реализации поручения президента РФ от 15.01.2015 №Пр-30 о предоставлении земельных участков на Дальнем Востоке. Документ был разработан Минвостокразвития России. Для разработки проекта были запрошены предложения от федеральных министерств и ведомств, дальневосточных регионов и общественных организаций. В течение месяца в Минвостокразвития поступило более десятка уточнений по «дорожной карте». «Мы все их рассмотрели и по возможности учли в тексте документа», – заявил Сергей Качаев. Он также подчеркнул, что «дорожная карта» является гибким механизмом. «Это не статичный документ. Ее необходимо постоянно дополнять и обновлять. Это наша совместная работа», – отметил замминистра.
Документ включает в себя шаги по формированию организационно-правовых основ предоставления «дальневосточных» гектаров, а также конкретные механизмы максимально комфортного и быстрого предоставления земельных участков. В частности, до конца апреля Минвостокразвития будет разработан модельный закон субъекта Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе. Планируется, что на его основе уже в июле будут приняты региональные законы во всех дальневосточных субъектах.
«Интерес к «дальневосточным» гектарам большой. Сейчас уже выданы первые 35 сертификатов в Амурской области. Предполагается, что основными получателями станут граждане, как проживающие в регионах Дальнего Востока, так и решившие переехать в них на постоянное место жительства. Сейчас мы рассматриваем вопросы их поддержки со стороны государства», – подчеркнул Сергей Качаев. Для этого в июне планируется провести социологический опрос, чтобы выяснить какие виды господдержки будут наиболее востребованными.
Проект «дальневосточного» гектара предполагает, что любой гражданин России может получить в пользование, а затем в собственность земельный участок. Для получения земли он должен заявить цели её использования, а затем осваивать в течение 5 лет по указанному назначению. Предполагается установить максимально простую и прозрачную процедуру оформления по принципу «одного окна». Оформить землю можно будет, в том числе, через интернет. Для этого на базе публичной кадастровой карты разрабатывается специальный электронный сервис. Подать все необходимые данные можно будет всего лишь в течение 10 минут.
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