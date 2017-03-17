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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Сверхнормативное количество вагонов в адрес сахалинских получателей скопилось на ДВЖД
- Ситуация на материковой стороне становится с каждым днем все острее, поскольку количество вагонов с истекающими сроками доставки продолжает расти. Теперь даже возвращение на линию парома «Сахалин-10» сразу положения дел не изменит, - сообщил заместитель начальника по Сахалинскому территориальному управлению Дальневосточной железной дороги Андрей Семенец.
Причиной скопления вагонов стал уход в феврале в плановый ремонт одного из трех паромов. Оставшиеся на линии «Сахалин-8» и «Сахалин-9» не справляются с объемами перевозок, несмотря на то, что перед выведением «Сахалина-10» моряки и железнодорожники скоординировали свои действия на этот период. Однако морской перевозчик не соблюдает согласованные нормы передачи вагонов через паромную переправу: в феврале при норме 19 вагонов фактический прием составил 11 вагонов, в марте при норме 17 вагонов принималось 14 вагонов, за первые дни апреля при норме 22 вагона факт составил 12 вагонов.
В настоящее время на станцию Ванино продолжают поступать вагоны, адресованные на Сахалин. ДВЖД обратилась с официальным письмом к руководству ОАО «Сахалинское морское пароходство». Для нормализации обстановки предлагается строго соблюдать плановые нормы передачи вагонов через паромную переправу Ванино–Холмск и отдавать приоритет при погрузке паромов железнодорожным грузам.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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