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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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JETRO начинает бизнес-миссию в сфере услуг в Россию с Дальнего Востока
Японская организация по развитию внешней торговли (JETRO ("Джетро") 14-17 июня организует визит японской бизнес-миссии в Хабаровск и Владивосток. В бизнес-миссии примут участие представители 22 японских компаний. Об этом заявил глава представительства Джетро в Москве Кунихиро Номура на рабочей встрече со статс-секретарем – заместителем Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Павлом Волковым, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Минвостокразвития РФ.
Японские предприниматели посетят торговые предприятия, на базе которых японские сети планируют запуск своих филиалов. Планируется провести ряд встреч с представителями японских предприятий, которые уже осуществляют свою деятельность на территории России, и локальными партнерами в рамках поддержки продвижения японских предприятий сферы услуг (ресторанный бизнес, дистрибьюция, ритейл, салоны красоты, образовательные услуги) на рынки Дальнего Востока.
Как подчеркнул Кунихиро Номура, JETRO организует бизнес-миссию в сфере услуг в Россию впервые. Это, по его мнению, ознаменует первый этап такого рода мероприятий.
В марте этого года в преддверии планируемой бизнес-миссии на Дальний Восток Джетро выпустило для японских предпринимателей исследование «Стиль Владивостока и Хабаровска», посвященное потребительскому рынку двух регионов с особым акцентом на продукции текстильной промышленности, ресторанном и гостиничном бизнесе, сфере услуг.
"Мы настроены на тесные доверительные отношения. Для этого важны практические шаги. Мы поддерживаем бизнес-миссию в Хабаровск и Владивосток. Готовы оказать организационную помощь. Уверен, что в дальнейшем мы сможем совместно планировать программу таких бизнес-миссий и рассказывать японским предпринимателям о новых возможностях для ведения бизнеса, которые есть на Дальнем Востоке", - рассказал Павел Волков, статс-секретарь, заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока.
Визит японской бизнес-мисси пройдет при активном участии Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ). Взаимодействие происходит в рамках подписанного в декабре прошлого года между АПИ и Джетро меморандума о сотрудничестве. В рамках этого взаимодействия стороны договорились о содействии японским компаниям малого и среднего бизнеса в реализации инвестпроектов на Дальнем Востоке и взаимном продвижении товаров на рынке двух стран.
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