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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 13 Сентября, 15:35 |
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Дальний Восток должен стать точкой притяжения для граждан
«Считаю, что нужна национальная программа развития Дальнего Востока России на период до 2025 года с перспективой до 2035 года. Правительству будет дано поручение подготовить такой документ, сделать это в тесном контакте с дальневосточными регионами, гражданами, бизнесом, общественными и деловыми объединениями», - сказал Владимир Путин в своем выступлении.
Такая программа с учетом ее значимости будет утверждена указом президента, добавил он. Президент уточнил, что масштабная программа должна объединить мероприятия наших национальных проектов и госпрограмм, долгосрочные отраслевые планы ведомств и инфраструктурных компаний, стратегии развития всех дальневосточных регионов. При этом она «должна содержать предметные конкретные измерения и измеримые показатели». «Это работа для коллег из правительства и регионов», - считает он.
Программа будет нацелена на решение амбициозных и опережающих задач. Так, среди поставленных задач - вывести Дальний Восток на темпы роста экономики выше среднемировых, не менее 6% в год. Еще одна – сделать Дальний Восток точкой притяжения для граждан, чтобы «на Дальний Восток, из других регионов страны приезжало больше людей, чем уезжает».
Среди ключевых направлений Национальной программы – обеспечение опережающей динамики в социальной сфере (жилье, ЖХК, транспортная доступность, здравоохранение, культура и спорт), развитие экономики и науки. В частности, Президент предложил сделать остров Русский во Владивостоке центром цифрового развития. Там же должны располагаться и инжиниринговые подразделения крупных госкомпаний, прямо на форуме дал поручение Владимир Путин. Еще одно поручение дано Правительству и руководству ведущих компаний и корпораций, которые реализуют проекты на Дальнем Востоке, - «Роснефти», «Газпрому», «Росатому», «Роскосмосу» и другим. Компании должны размещать на острове Русский свои инжиниринговые подразделения, центры исследований и разработок. Кроме того, остров Русский получит особый правовой режим с благоприятными условиями для запуска стартапов. Остров, по словам президента, должен также стать «правовой песочницей» для инновационных стартапов. Там, пояснил Путин, должна быть такая среда, где любой исследовательский коллектив, группа энтузиастов могли бы получить все условия для запуска стартапов, реализации своих идей, инновационных проектов, могли тестировать передовые разработки, практическое и коммерческое применение которых еще не описано в законодательстве. Речь, в частности, идет об областях робототехники, беспилотного и морского транспорта, медицине, биотехнологиях и экологии, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Глава государства обратил внимание на формирование благоприятного инвестиционного климата в регионе, поддержки малого и среднего бизнеса. Для поддержки иностранных и зарубежных предпринимателей в этом году на более чем 8 млрд рублей будет докапитализирован Фонд развития Дальнего Востока.
Также регион должен в полной мере реализовать свой логистический потенциал. По мнению Владимир Путина, масштабная модернизация БАМа и Транссиба, развитие дальневосточных портов и Северного морского пути кардинально усилят транспортную связанность АТР и Европы.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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