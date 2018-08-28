|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 13 Сентября, 15:35 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
"На Дальнем Востоке меньше всего нарушений"
Два года назад заработал прямой канал связи генерального прокурора России с представителями бизнес-сообщества. Это позволило сократить сроки реагирования на нарушения прав предпринимателей по сравнению с рассмотрением письменных обращений. Причем лишь 4% обращений поступило за это время с Дальнего Востока, что говорит о благоприятном инвестиционном климате округа. Такая информация прозвучала в ходе сессии «Защита прав инвесторов на Дальнем Востоке» в рамках деловой программы четвертого Восточного экономического форума, который проходит в эти дни во Владивостоке.
«Здесь меньше всего нарушений допускается», - сказал генеральный прокурор России. Это статистика, уточнил Юрий Чайка.
По данным генеральной прокуратуры, в результате принятых мер количество внеплановых проверок бизнеса на Дальнем Востоке снизилось на 40 процентов.
Как рассказал Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, органы прокуратуры на местах помогают сделать все, чтобы те контрольно-надзорные органы, которые пытаются обойти решение о согласование проверок резидентов ТОР и СПВ, были наказаны. Для исключения подобных ситуаций глава Минвостокразвития предложил ввести оценку работы региональных контрольно-надзорных органов.
«По итогам анализа мы хотим внести предложение в рамках нашей совместной с Генпрокуратурой Рабочей группы об оценке региональных руководителей контрольно-надзорных органов, чтобы те, кто их назначает в федеральном центре, видели и понимали, что здесь происходит», - сказал Александр Козлов.
Как уточнил Министр, «в каждом конкретном случае стоит задача понять, есть ли какой-то системный сбой, или это ситуация привязана к конкретному человеку или должностному лицу, а может быть необходимо вносить изменения в само законодательство».
Глава Минвостокразвития отметил, что одним из решений может стать уход от персонального общения и оказания максимально возможного набора услуг на электронных площадках. Так, с этого года инвесторы могут подать заявку на получение статуса резидента территории опережающего развития или свободного порта Владивосток через электронную систему.
Напомним, для защиты прав инвесторов, реализующих свои проекты в Дальневосточном федеральном округе, создана межведомственная рабочая группа Генеральной Прокуратуры РФ и Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока (решение было принято в ходе третьего совместного с Минвостокразвития России заседания коллегии). Первые заседания рабочей группы уже прошли в Москве и Владивостоке. В феврале этого года Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка, выступая на итоговой коллегии Генеральной прокуратуры России, отметил высокую эффективность межведомственной рабочей группы по защите прав инвесторов на Дальнем Востоке.
- "На Дальнем Востоке меньше всего нарушений"
- Дальний Восток должен стать точкой притяжения для граждан
- "РЖД" готово обеспечить перевозки всей рыбной продукции с Дальнего Востока
- Росрыболовство начинает прием онлайн-заявок на участки под аквакультуру
- Сбербанк подключился к борьбе с мировой киберпреступностью
- Алмазные "короли" летят во Владивосток
- Дальнему Востоку могут увеличить субвенции на здравоохранение
- Во Владивостоке представят перспективы использования Северного морского пути
- Для Дальнего Востока примут меры поддержки рождаемости
- Правительство России проработает меры поддержки для БАМа и Транссиба
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.