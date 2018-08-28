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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 20 Сентября, 00:45 |
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Минвостокразвития направило ВЭБу около 100 проектов по развитию Дальнего Востока
Среди них пять проектов, имеющих межрегиональное значение – это модернизация и реконструкция Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, модернизация Транссибирской магистрали, соединение Транскорейской магистрали с сетью железных дорог России с выходом на Транссиб, строительство мостового перехода с материка на остров Сахалин, а также развитие аэропортов Дальнего Востока.
По мнению Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктора Ишаева, развитие железнодорожной сети даст импульс развитию территории, позволит повысить эффективность транзитного потенциала Дальнего Востока, а также создать самый короткий в мире транзитный коридор Азия-Европа-Азия. Соединение Сахалина с материком будет способствовать усилению геополитического положения России на Дальнем Востоке.
В Республике Саха (Якутия) с участием средств Фонда предлагается построить несколько железнодорожных линий, а также осуществить проект по развитию региональных авиационных перевозок.
В Камчатском крае в рамках развития Северного морского пути предлагается создание портового хаба в г.Петропавловске-Камчатском.
В Приморском крае – создание специализированных перегрузочных комплексов, а также строительство припортового контейнерного терминала и логистического центра на 1,2 млн контейнеров в год в районе порта Восточный. Кроме того, один из проектов предусматривает строительство автодороги Владивосток – Находка – п. Восточный.
В Хабаровском крае с участием средств Фонда предлагается реализовать ряд проектов. В их числе: третья очередь реконструкции мостового перехода через р.Амур у г.Хабаровска (увеличение полос движения автомобильного транспорта до двух в каждом направлении), создание портового комплекса «Новая Советская Гавань» (подразумевает строительство зернового терминала с элеватором и рыбоперерабатывающего завода с рефрижераторным терминалом), строительство зернового терминала на мысе Муравьева, морского терминала по перегрузке железорудных концентратов в заливе Советская Гавань, железнодорожной линии Советская Гавань – мыс Муравьева, автодороги Селихино – Гурское – Кенада – Ванино.
В перечень приоритетных проектов ДФО также вошли: проект создания железнодорожной ветки «Шимановская – Гарь» со строительством притрассовой автодороги в Амурской области, реконструкция и развитие Магаданского аэропорта, строительство аэровокзального комплекса на территории аэропорта Южно-Сахалинска, железнодорожного мостового перехода через р.Амур в районе с.Нижнеленинское Еврейской автономной области.
На рассмотрение предложены также проекты Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области.
Кроме того, перечень проектов включает предложения по развитию энергетической, инженерной и социальной инфраструктуры, а также производственного потенциала региона, сообщает пресс-служба Министра РФ по развитию Дальнего Востока – полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.
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