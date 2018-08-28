Минвостокразвития направило ВЭБу около 100 проектов по развитию Дальнего Востока

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Четверг| 20 Сентября, 00:45 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 67 р.
1 EUR 79 р.
100 JPY 6000 р.
10 CNY 980 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Якутия выбирает "цифру"
свежий номер
Дальневосточный капитал № 8, 2018

Регион сегодня
19.09 |
Фотограф из Нью-Йорка привезла во Владивосток Пенелопу Круз и других
19.09 |
Приморье лидирует в сдаче биометрических данных среди регионов России
19.09 |
"Остап Шеремета" взял курс на достройку и испытания в Приморье
19.09 |
Сбербанк установил во Владивостоке "умную" остановку
19.09 |
На МРФ-2018 открыли Международный год лосося
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 15:20
Русский принимает гостей Представители власти Приморья - об ожиданиях от Восточного экономического форума
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 15:09
Иностранные инвесторы создают новые отрасли Среди инвесторов, выбравших Приморье для реализации проектов, в основном - бизнесмены из стран Азиатско-Тихоокеанского региона
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 15:02
Свободная дюжина Компании Дальнего Востока могу сэкономить миллиарды рублей в свободных таможенных зонах, но без абсурда в этом вопросе пока не обходится
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 15:01
Востребованность электронных виз выросла в 5 раз Приморский край стал первооткрывателем в использовании режима электронных виз, который был введен год назад - в августе 2017 года в пунктах пропуска Свободного порта
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 14:57
Приморье складывает нефтехимию в кластер Планируемая площадка строительства комплекса расположена на территории Партизанского муниципального района
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
13 Ноября 2012, 16:55 | Регион сегодня

Минвостокразвития направило ВЭБу около 100 проектов по развитию Дальнего Востока

Минвостокразвития России направило руководству "Внешэкономбанка" для обсуждения перечень приоритетных проектов Дальневосточного федерального округа, предлагаемых для реализации с использованием инструментов ОАО "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона". Он включает свыше 90 проектов. Значительная их часть посвящена развитию транспортной инфраструктуры.

Среди них пять проектов, имеющих межрегиональное значение – это модернизация и реконструкция Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, модернизация Транссибирской магистрали, соединение Транскорейской магистрали с сетью железных дорог России с выходом на Транссиб, строительство мостового перехода с материка на остров Сахалин, а также развитие аэропортов Дальнего Востока.

По мнению Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктора Ишаева, развитие железнодорожной сети даст импульс развитию территории, позволит повысить эффективность транзитного потенциала Дальнего Востока, а также создать самый короткий в мире транзитный коридор Азия-Европа-Азия. Соединение Сахалина с материком будет способствовать усилению геополитического положения России на Дальнем Востоке.

В Республике Саха (Якутия) с участием средств Фонда предлагается построить несколько железнодорожных линий, а также осуществить проект по развитию региональных авиационных перевозок.

В Камчатском крае в рамках развития Северного морского пути предлагается создание портового хаба в г.Петропавловске-Камчатском.

В Приморском крае – создание специализированных перегрузочных комплексов, а также строительство припортового контейнерного терминала и логистического центра на 1,2 млн контейнеров  в год в районе порта Восточный. Кроме того, один из проектов предусматривает строительство автодороги Владивосток – Находка – п. Восточный.

В Хабаровском крае с участием средств Фонда предлагается реализовать ряд проектов. В их числе: третья очередь реконструкции мостового перехода через р.Амур у г.Хабаровска (увеличение полос движения автомобильного транспорта до двух в каждом направлении), создание портового комплекса «Новая Советская Гавань» (подразумевает строительство зернового терминала с элеватором и рыбоперерабатывающего завода с рефрижераторным терминалом), строительство зернового терминала на мысе Муравьева, морского терминала по перегрузке железорудных концентратов в заливе Советская Гавань, железнодорожной линии Советская Гавань – мыс Муравьева, автодороги Селихино – Гурское – Кенада – Ванино.   

В перечень приоритетных проектов ДФО также вошли: проект создания железнодорожной ветки «Шимановская – Гарь» со строительством притрассовой автодороги в Амурской области, реконструкция и развитие Магаданского аэропорта, строительство аэровокзального комплекса на территории аэропорта Южно-Сахалинска, железнодорожного мостового перехода через р.Амур в районе с.Нижнеленинское Еврейской автономной области.

На рассмотрение предложены также проекты Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области.

Кроме того, перечень проектов включает предложения по развитию энергетической, инженерной и социальной инфраструктуры, а также производственного потенциала региона, сообщает пресс-служба Министра РФ по развитию Дальнего Востока –  полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.

Теги: инвестиции 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Финансы
31 Августа 2018, 18:47
Дмитрий Суховерхов, председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк: Продукты Сбербанка адаптированы под территориальные особенности Дальнего Востока Сбербанк стремится посмотреть на Дальний Восток через призму новых задач
статьи раздела
Loading...
RedTram
Регион сегодня
31 Августа 2018, 18:31
Международный аэропорт Владивосток переходит на особый режим работы Эксплуатацию нового зала осуществляет ФГУП "Президент-Сервис" Управления делами Президента России
статьи раздела
Территория
30 Августа 2018, 10:30
Дальневосточный гектар - стимул завести свое дело, или самые "упоротые" гектарщики земли хабаровской Освоение "Дальневосточного гектара", если убрать пафос и политику, - это прежде всего истории конкретных людей, решивших воспользоваться предоставленной возможностью и поменять свою жизнь.
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 14:41
Восход "Звезды" продолжается Режим ТОР позволил ускорить строительство суперверфи в Большом Камне и инфраструктуры для нее
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 14:37
Транспортные коридоры: логика есть, не хватает конкретики На Восточном экономическом форуме развитие проектов "Приморье-1" и "Приморье-2" станут одной из главных тем
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика