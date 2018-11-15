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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Дальневосточные предприятия вступают в партнёрскую программу Сбербанка "Бизнес без купюр"
Программа предусматривает запуск кредитных бизнес-карт, по которым их владельцам будут предоставлены индивидуальные условия по возврату кредитных средств в период использования карты для расчетов за товары и услуги компаний-партнеров банка. Карта предназначена для предпринимателей – представителей малого и микробизнеса, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк.
Первыми партнерами программы на территории Дальнего Востока стали: компания «Надежда Фарм», занимающаяся оптовой торговлей фармацевтическими товарами (отсрочка по оплате составляет 65 дней), компания «Хабмастер.рф, осуществляющая продажу холодильного и климатического оборудования, запчастей к ним, а также оказывающая сервисные услуги (отсрочка по оплате составляет 80 дней), компания «Интертул», которая занимается оптовой и розничной продажей инструментов (отсрочка по оплате составляет 65 дней.
В Хабаровске к программе подключились компании «Городская аптека» и «Аптечный склад», осуществляющие розничную торговлю фармацевтическими товарами. Отсрочка платежей у этих партнёров составит 65 дней. Также специальные условия предоставит служба доставки японской кухни «Два самурая» - 65 дней.
На Сахалине партнёром стала компания «Зодчий», продающая строительные материалы, хозтовары и бытовую химию оптом и в розницу (65 дней).
Уверен, что наше новое предложение встретит интерес бизнеса региона, - подчеркнул Сергей Москаленко, директор управления транзакционного бизнеса Дальневосточного банка ПАО Сбербанк. – Участие в программе позволяет привлечь новых клиентов, увеличить количество покупок и среднего чека. Для партнёров предоставляются гибкие условия сотрудничества».
Журнал "Дальневосточный капитал".
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