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Проекты на Камчатке и Чукотке станут "якорными" в развитии Северного морского пути

Оба проекта масштабны и значимы для всего Дальневосточного Федерального округа

Александр Козлов принял участие в совещании по вопросам развития Арктики, которое провел Дмитрий Медведев. На совещании обсудили планы по реализации инвестиционных проектов в Арктической зоне Российской Федерации, обеспечивающих развитие Северного морского пути, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

«Северный морской путь – кратчайший маршрут, который соединяет Европу и Азию. Мы должны использовать весь потенциал, который в него заложен. Доставка грузов здесь ведётся круглый год, несмотря на весьма сложные метеоусловия. (...) Мы должны сосредоточить усилия на реализации крупных, якорных, как принято говорить, проектов. Их запуск создаст совершенно иные условия для развития Северного морского пути и потребует его круглогодичной загрузки. Так мы сформируем и долгосрочный заказ, что для нас тоже очень важно, на танкерный и ледокольный флот», - сказал Дмитрий Медведев.

Объем перевозимых грузов по Северному морскому пути должен возрасти к 2024 году до 80 миллионов тонн. Такая задача стоит в Указе Президента и предусмотрена Комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.  По данным министерства РФ по развитию Дальнего Востока, на 1 декабря 2018 года объем перевозок в акватории Северного морского пути составил 17,8 миллионов тонн, то есть показатель этого года выполнен на 180%. Прирост к 2024 году 11,4 миллионов тонн будет обеспечен за счет реализации двух крупных проектов на Дальнем Востоке.

«Два крупных проекта – это создание морского перегрузочного комплекса сжиженного природного газа в бухте Бечевинская Камчатского края и освоение одного из крупнейших в мире месторождений меди «Песчанка» Баимской рудной зоны в Чукотском автономном округе. Оба проекта масштабны и значимы для всего Дальневосточного Федерального округа в целом. И для поддержки проектов со стороны государства необходимы меры правового и инфраструктурного характера», - сказал Александр Козлов.


Например, на сегодня остается нерешенным вопрос создания портовой инфраструктуры для морского перегрузочного комплекса сжиженного природного газа в бухте Бечевинская в части источника финансирования, озвучил на совещании Александр Козлов.

«Предлагаем Минтрансу совместно с Минфином и Минэкономразвития определить источники финансирования создания необходимой портовой инфраструктуры. В свою очередь Минвостокразвития готово выделить из госпрограммы «Дальнего Востока и Байкальского региона» 5,2 млрд рублей. Еще один важный вопрос, связанный с реализацией проекта - газификация Камчатского края. Этот вопрос должен быть проработан Минэнерго России до 30 марта 2019 года», - отметил Министр РФ по развитию Дальнего Востока

Инвестором морского перегрузочного комплекса сжиженного природного газа в бухте Бечевинская выступает компания «НОВАТЭК»; частные инвестиции в проект составят 69,7 млрд рублей, будет создано 180 рабочих мест. Расчетный объем перевалки СПГ в 2024 г. составит 10,9 млн тонн. в год, при выходе на проектную мощность к 2026 году - 21,7 млн тонн. СПГ в год.

Что касается освоения одного из крупнейших в мире месторождений меди «Песчанка» Баимской рудной зоны в Чукотском автономном округе, то инвестором проекта выступает "ГДК Баимская". Объем частных инвестиций в проект составит 268,8 млрд руб., будет создано 3 тысячи рабочих мест. Расчетный объем грузопотока по Северному морскому пути от этого проекта в 2024 г. составит 500 тысяч тонн, а к 2026 году - 1,5 миллионов тонн.

«Чтобы получить максимальный эффект развития Арктической зоны, все наши планы должны быть увязаны с планами развития государства в целом и, конечно, с бизнес-планами и региональными планами. Для того чтобы работать в этом направлении дальше, я принял решение об обновлении состава Государственной комиссии по вопросам развития Арктики и подписал соответствующее решение. Комиссия станет более компактной, при этом она должна быть, естественно, деловой, её работа должна быть более интенсивной, учитывая масштабность задач. Распоряжение я подписал. Возглавит комиссию Юрий Петрович Трутнев», - отметил Дмитрий Медведев.

Минтранс России должен представить в Правительство Российской Федерации план мероприятий, обеспечивающих выполнение Указа Президента в части развития Северного морского пути, с указанием перечня и графика строительства ключевых портов, мероприятий, обеспечивающих бункеровку, обслуживание судов, связь, безопасность, навигацию с указанием объемов и источников финансирования. Минвостокразвития в свою очередь уже направило в Минтранс свои предложения в части Дальневосточного федерального округа. В том числе необходимость реконструкции порта Тикси, объектов инфраструктуры порта Петропавловск-Камчатский как опорного порта хаба, в том числе связанных с заходом в него судов с ядерной энергетической установкой (атомного лихтеровоза «Севморпуть») и другие.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: Камчатка  Чукотка  Северный морской путь 


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