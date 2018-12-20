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В Год лосося улов любимой рыбы на Дальнем Востоке решили увеличить на 30 процентов
В 2019 году рекомендованный вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке России установлен в объеме 461 тыс. тонн, что на 30% превышает показатель 2017 года – 351 тыс. тонн, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Выловы тихоокеанских лососей сравнивают по четным и нечетным годам в связи с особенностями биологических циклов рыбы. Прогнозируемые объемы добычи одобрены ученым советом ФГБНУ «ВНИРО» и Отраслевым советом по промысловому прогнозированию.
Традиционно основным объектом промысла является горбуша, а ведущим районом промысла – Камчатка. Вылов горбуши в 2019 году составит 293 тыс. тонн, кеты – 116 тыс. тонн, нерки – 41 тыс. тонн и кижуча – 10 тыс. тонн. Вылов малочисленных видов тихоокеанских лососей, к которым относятся сима и чавыча, обоснован на уровне 39 и 481,5 тонн. Лососевая путина начинается на Дальнем Востоке с 1 июня.
Как пояснили в Росрыболовстве, до 15 марта ученые сделают уточнение прогнозируемого вылова охотоморской горбуши по регионам (Западная Камчатка, Восточный Сахалин, Южные Курилы, Материковое побережье Охотского моря), основываясь на результатах учетной съемки, выполненной его Тихоокеанским филиалом во второй половине октября – начале ноября 2018 года в Охотском море. Также планируется провести научные исследования нерки в водных объектах Магаданской области.
Напомни, в 2018 году на Дальнем Востоке был добыт рекордный объем тихоокеанских лососей - 676 тыс. тонн. С учетом массовых подходов горбуши в течение промыслового сезона был сделан ряд корректировок рекомендуемого вылова лососей, который изначально составлял 490 тыс. тонн.
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