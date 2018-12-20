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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 15 Февраля, 01:09 |
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Во Владивостоке эксперты представили свое видение развития экономических связей со странами АТР
С приветственным словом к участникам заседания обратились Геннадий Лазарев, Президент ВГУЭС и Инесса Бабич, Президент Ассоциации «Международный Бизнес-Клуб «Диалоги».
Свой взгляд на то, как возможно повысить эффективность международного экономического сотрудничества представили: Михаил Дроздов, председатель Всемирного координационного совета российских соотечественников города Шанхай, Виктор Ларин, заместитель председателя ДВО РАН, Тагир Хузиятов, ведущий научный сотрудник Центра изучения российско-японских отношений ДВФУ, эксперт Сюй Мин из Института Конфуция ДВФУ и другие спикеры.
Традиционно встречи Бизнес-Клуба вызывают большой интерес у лидеров приморского бизнеса, культуры, науки и политики. В этот раз заседание Бизнес-Клуба вышло далеко за рамки регламента по времени, учитывая актуальность развития бизнес-связей со странами Юго-Восточной Азии.
Спикеры отметили, что ДФО удалось достичь заметных успехов во взаимодействии со странами АТР по таким направлениям инвестиционного сотрудничества, как энергетика, транспорт, сельское хозяйство, информационные технологии и промышленность. В то же время, Восток России до сих пор не является полноценным центром экономического взаимодействия. Речь шла о том, что нужно сделать, чтобы в полной мере задействовать экспортный, торговый, ресурсный потенциал регионов ДФО.
Представители иностранного и российского бизнеса получили информацию об инвестиционном потенциале дальневосточного региона и стран АТР, механизмах, опыте и перспективах поддержки деловых отношений.
Дмитрий Кожевников.
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