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14 Марта 2016, 16:33 | Регион сегодня

Sberbank CIB организовал предоставление кредитной линии ПАО "Полюс Золото" в сумме $2,5 млрд

Данные денежные средства будут использоваться и в рамках программы обратного выкупа акций и американских депозитарных расписок (АДР) "Полюс Золото".

Sberbank CIB организовал предоставление невозобновляемой кредитной линии[1] ПАО «Полюс Золото» в сумме $2,5 млрд со сроком погашения 7 лет. Договор об открытии кредитной линии был подписан 25 января 2016 года. Средства в рамках кредитной линии доступны для выборки с 11 марта 2016 года.

Данные денежные средства будут использоваться в том числе в рамках программы обратного выкупа акций и американских депозитарных расписок (АДР) «Полюс Золото».

Михаил Стискин, старший вице-президент по финансам и стратегии «Полюс Золото», подчеркнул: «Заключение столь масштабного соглашения со Сбербанком демонстрирует возможность российских финансовых институтов предоставлять кредитные ресурсы в период не самых благоприятных макроэкономических условий. Одновременно открытие семилетней кредитной линии со Сбербанком, нашим надежным партнером, подтверждает нашу приверженность стратегии по привлечению привлекательного долгосрочного финансирования на условиях, отражающих качество “Полюса” как первоклассного заемщика».

Ян Вейцман, начальник управления по работе с клиентами металлургии и горнодобывающей промышленности департамента клиентского менеджмента Sberbank CIB, управляющий директор, отметил: «Группа “Полюс Золото” – одна из самых эффективных золотодобывающих компаний в мире и наш давний партнер, с которым нас связывает ряд проектов. Данная сделка является одной из крупнейших в секторе золотодобычи за последние годы. Работая с мировыми лидерами, мы всегда рады обеспечить профессиональный и качественный уровень сервиса, а также наиболее гибкие финансовые решения. Уверен, что данная транзакция послужит дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества между нашими компаниями».

Досье "Дальневосточного капитала": ПАО «Полюс Золото»  — крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Республике Саха (Якутия). По итогам 2015 года «Полюс Золото» стало самой эффективной из 10 крупнейших золотодобывающих компаний мира. Рентабельность компании по EBITDA в 2015 г. достигла 58% против 45% годом ранее. Себестоимость производства на предприятиях компании – также одна из самых низких в мире.

Досье "Дальневосточного капитала": Sberbank CIB — корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка. Ключевыми направлениями деятельности являются корпоративное кредитование (включая торговое финансирование), документарный бизнес[2], инвестиционно-банковские услуги, торговые операции с ценными бумагами, собственные инвестиции. Корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка предоставляет своим клиентам, в числе которых крупнейшие корпорации, финансовые институты, государства, федеральные и субфедеральные органы власти и организации, интегрированные финансовые решения и услуги финансового советника.

[1] Услуги по кредитованию оказывает ПАО Сбербанк.

[2] Банковские продукты и услуги предоставляет ПАО Сбербанк.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: sberbank cib  Полюс Золото 


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