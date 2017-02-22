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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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День китайского инвестора может обернуться для некоторых чиновников отставкой
Во встрече вице-премьера с китайскими инвесторами участвовали губернаторы Хабаровского и Приморского краев, Амурской области, замминистра РФ по развитию Дальнего Востока А. Крутиков, представители Рослесхоза, Минпромторга РФ, руководство RFP Group, директор по стратегическому развитию China Paper Corporation Лю Янь.
Юрий Трутнев и губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт встретились с представителями компании China Paper («Чайна Пэйпер»), входящей в холдинг Chengtong, - предполагаемого инвестора по строительству целлюлозного завода в Амурске Хабаровского края. «Чайна Пэйпер» основана в 1988 году и специализируется на производстве бумаги. В структуру компании входит шесть предприятий. Основной продукцией является целлюлоза, упаковочная бумага, канцелярская бумага, специальная бумага. Совокупная производительность всех видов бумаги компании «Чайна Пэйпер» составляет более 2,8 млн тонн в год,
«В ближайшее время приедет группа специалистов от инвестора и тщательно обследует условия, которые мы им предлагаем. Есть, например, вопросы по лесоустройству. Если все пойдет, как мы предполагаем, проект стартует в 2017 году»,— сообщил во время пресс-подхода Вячеслав Шпорт.
«В мае инвестор может подписать предварительные документы о реализации проекта», уточнил Юрий Трутнев, добавив при этом: «Когда мы обсуждали строительство комбината, мы говорили о том, что заинтересованы в переработке лесной продукции на территории РФ. Решения, которые принимались для стимуляции этого, не все эффективны. Экономика изменилась — курс рубля к доллару. И наши пошлины на круглый лес перестали быть заградительными. Я дал поручение вернуться к уровню пошлин и, может быть, внести в правительство предложения по их увеличению»,
Изучать вопрос создания целлюлозного производства в России холдинг Chengtong начал еще в 2012 году. За период 2012 - 2016 годы состоялся ряд встреч представителей китайского холдинга с крупнейшими российскими производителями целлюлозы. В декабре 2016 года состоялась первая встреча представителей «Чайна Пэйпер» и RFP Group в Пекине в рамках официального визита российской делегации в КНР. Китайской стороне было предложено принять участие в проекте строительства российско-китайского целлюлозного завода в Амурске, ориентированного на поставки в КНР.
В феврале этого года состоялась повторная встреча представителей «Чайна Пэйпер» и RFP Group, в ходе которой руководство RFP Group представило китайской стороне информацию об имеющейся лесосырьевой базе, технологиях, расположении площадки и предложило выступить в качестве мажоритарного акционера проекта. Стоимость проекта оценивается в более 1 млрд долларов.
В ходе пресс-подхода Юрий Трутнев поделился некоторыми итогами так называемого дня инвестора, в частности, результатами встреч с потенциальными инвесторами, намеренными реализовывать инвестпроекты в Приморском крае. По его словам, у одного из крупных инвесторов возник вопрос с выделением акватории, необходимой для комплексной реализации проекта в сфере аквакультуры в Приморском крае.
«Мы сегодня обсуждали очень хороший проект в Приморье по развитию марикультуры. Но качество работы наших чиновников мешает реализации таких проектов. Росводресурсы собирают заявки на аукционы на участки морской акватории, назначают даты, участники делают по несколько шагов, а потом аукцион переносится еще на год. Я дал возможность руководителям Росводресурса подумать, что в этой системе не так и как ее изменить в пользу инвесторов, но если они не воспользуются ею, буду ставить вопрос об увольнении руководителей этой структуры», - сказал Трутнев.
С 14 по 17 марта российская делегация во главе с вице-премьером Юрием Трутневым посетит Республику Вьетнам и Индию. О намерении полпреда президента в ДФО нанести визит в Индию для активизации ее экономического сотрудничества с субъектами Дальневосточного федерального округа в преддверии третьего Восточного экономического форума было объявлено в конце прошлого года. По сообщению пресс-службы полпредства, во Вьетнаме и Индии запланированы встречи с руководством этих стран и переговоры с главами крупных компаний, в том числе проведение «круглых столов» для представителей бизнеса, заинтересованных в работе на Дальнем Востоке России.
Вера КАЛИНИНА.
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