День китайского инвестора может обернуться для некоторых чиновников отставкой

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Среда| 15 Марта, 02:51 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 58 р.
1 EUR 62 р.
100 JPY 5100 р.
10 CNY 850 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Японско-российская компания JGC Evergreen стала первым иностранным резидентом ТОР "Хабаровск"
свежий номер
Дальневосточный капитал № 2, 2017

Регион сегодня
14.03 |
Объем международных перевозок с КНР на ДВЖД за два месяца увеличился на 6,1%
14.03 |
Камчатка получит 66 млн руб. на создание комфортной городской среды
14.03 |
$200 млн вложат инвесторы из Китая в завод по выращиванию и переработке марикультуры в Приморье
14.03 |
Колымские мастера этнических ремесел стали лауреатами выставки-ярмарки "Мир Арктики"
14.03 |
Китайский инвестор хочет вложить $1 млрд в целлюлозный комбинат в Хабаровском крае
статьи раздела
Компании
22 Февраля 2017, 14:24
Виктор МИЛУШ, генеральный директор ПАО "ДЭК": Расширяем зону обслуживания, оптимизируем бизнес-процессы 1 февраля 10-летие со дня образования отметила Дальневосточная энергетическая компания (ДЭК), созданная в результате реформирования энергетики Дальнего Востока. На сегодняшний день это крупнейшая энергосбытовая компания и гарантирующий поставщик электроэнергии в четырех субъектах РФ.
статьи раздела
Компании
22 Февраля 2017, 14:12
Отразится ли ликвидация Спецстроя на дальневосточной стройке? За последние 25 лет история показала, что строить на огромных просторах Дальнего Востока надо крупными силами. Тогда это будет эффективно, качественно и быстро. К сожалению, все эти годы более-менее значительные местные строительные компании не выдерживали испытания временем. Например, в Приморье в последние годы ушли со строительного рынка "Тихоокеанская мостостроительная компания", группы компаний RDS (ранее "Востокинвестстрой") и "Далта". Были и другие обидные потери.
статьи раздела
Рынки
20 Февраля 2017, 10:20
Дальневосточная автомечта реализована в Магадане Пока дальневосточники только мечтают об отмене таможенных пошлин, жители Магаданской области уже много лет пользуются такой привилегией
статьи раздела
Рынки
20 Февраля 2017, 09:49
На Дальний Восток федеральные продуктовые сети так и не дошли Основные тенденции последних двух лет в продуктовом ретейле на Дальнем Востоке, очевидно, сохранят свою силу, и уже в ближайшее время стоит ждать заметных изменений на рынке и даже в некоторой степени обновления состава игроков, считают эксперты.
статьи раздела
Рынки
20 Февраля 2017, 09:40
Приморье устало продавать "Хаятт" Приморский край может избавиться от непосильной ноши в виде недостроенного отеля "Хаятт Владивосток Бурный" уже этим летом - торги назначены на 8 июня.
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
14 Марта 2017, 11:14 | Регион сегодня

День китайского инвестора может обернуться для некоторых чиновников отставкой

Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев в ходе рабочей поездки в Хабаровск провел встречи с инвесторами из КНР, которые участвуют в инвестпроектах на территории Приморского и Хабаровского краев, а также в Амурской области.

Во встрече вице-премьера с китайскими инвесторами участвовали губернаторы Хабаровского и Приморского краев, Амурской области, замминистра РФ по развитию Дальнего Востока А. Крутиков, представители Рослесхоза, Минпромторга РФ, руководство RFP Group, директор по стратегическому развитию  China Paper Corporation Лю Янь.

Юрий Трутнев и губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт встретились с представителями компании China Paper («Чайна Пэйпер»), входящей в  холдинг Chengtong, - предполагаемого инвестора по строительству целлюлозного завода в Амурске Хабаровского края. «Чайна Пэйпер» основана в 1988 году и специализируется на производстве бумаги.  В структуру компании входит шесть предприятий. Основной продукцией   является целлюлоза, упаковочная бумага, канцелярская бумага, специальная бумага. Совокупная производительность всех видов бумаги компании «Чайна Пэйпер» составляет более 2,8 млн тонн в год,

«В ближайшее время приедет группа специалистов от инвестора и  тщательно обследует условия, которые мы им предлагаем. Есть, например, вопросы по лесоустройству. Если все пойдет, как мы предполагаем, проект стартует в 2017 году»,— сообщил во время пресс-подхода Вячеслав Шпорт. 

«В мае инвестор может подписать предварительные документы о реализации проекта», уточнил Юрий Трутнев, добавив при этом:  «Когда мы обсуждали строительство комбината, мы говорили о том, что заинтересованы в переработке лесной продукции на территории РФ. Решения, которые принимались для стимуляции этого, не все эффективны. Экономика изменилась — курс рубля к доллару. И наши пошлины на круглый лес перестали быть заградительными. Я дал поручение вернуться к уровню пошлин и, может быть, внести в правительство предложения по их увеличению»,

Изучать вопрос  создания целлюлозного производства в России холдинг Chengtong начал еще в 2012 году. За период 2012 - 2016 годы состоялся ряд встреч представителей китайского холдинга с крупнейшими российскими производителями целлюлозы.  В декабре 2016 года состоялась первая встреча представителей «Чайна Пэйпер» и  RFP Group в Пекине в рамках официального визита российской делегации в КНР.  Китайской стороне было предложено принять участие в проекте строительства российско-китайского целлюлозного завода в Амурске, ориентированного на поставки   в КНР.

В феврале этого  года состоялась повторная встреча представителей «Чайна Пэйпер» и  RFP Group, в ходе которой руководство  RFP Group представило китайской стороне информацию об имеющейся лесосырьевой базе, технологиях, расположении  площадки и предложило  выступить в качестве мажоритарного акционера проекта. Стоимость проекта оценивается  в  более 1 млрд долларов.

В ходе пресс-подхода Юрий Трутнев поделился некоторыми итогами так называемого дня инвестора, в частности, результатами встреч с потенциальными инвесторами, намеренными реализовывать инвестпроекты в Приморском крае.  По его словам,  у одного из крупных  инвесторов возник вопрос с выделением акватории, необходимой для комплексной реализации проекта в сфере аквакультуры в Приморском крае.

«Мы сегодня обсуждали очень хороший проект в Приморье по развитию марикультуры. Но качество работы наших чиновников мешает реализации таких проектов. Росводресурсы собирают заявки на аукционы на участки морской акватории, назначают даты, участники делают по несколько шагов, а потом аукцион переносится еще на год. Я дал возможность руководителям Росводресурса подумать, что в этой системе не так и как ее изменить в пользу инвесторов, но если они не воспользуются ею, буду ставить вопрос об увольнении руководителей этой структуры», - сказал Трутнев.

С 14 по 17 марта российская делегация во главе с вице-премьером Юрием Трутневым посетит Республику Вьетнам и Индию. О намерении полпреда президента в ДФО  нанести визит в Индию для активизации ее экономического сотрудничества с субъектами Дальневосточного федерального округа в преддверии третьего Восточного экономического форума было объявлено в конце прошлого года. По сообщению пресс-службы полпредства, во Вьетнаме и Индии запланированы встречи с руководством этих стран и переговоры с главами крупных компаний, в том числе проведение «круглых столов» для представителей бизнеса, заинтересованных в работе на Дальнем Востоке России.

Вера КАЛИНИНА.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: КНР  инвестиции 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика


Финансы
21 Февраля 2017, 16:34
Скимминг, фишинг, фарминг, вишинг и "нигерийские письма" дошли до Дальнего Востока На Дальнем Востоке за два года раскрыто 10 случаев скимминга и хакерских атак на банковские счета клиентов
статьи раздела
Loading...
RedTram
Вкус жизни
20 Февраля 2017, 09:05
ОПРОС "Дальневосточного капитала": Кого предпочитает босс - командного игрока или свободного художника? То, что одни люди склонны играть в команде, а другие предпочитают одиночную работу, становится заметно уже при наблюдении за маленькими детьми. Даже в детских играх одних привлекает слаженная работа в команде, а другие хотели бы отвечать только за себя. Бесспорно, взрослая жизнь диктует свои условия: любой крупный и средний бизнес предполагает слаженную команду. А вот остается ли простор "свободным художникам" (как среди сотрудников, так и среди руководителей), рассуждали представители дальневосточных компаний.
статьи раздела
Вкус жизни
17 Февраля 2017, 17:45
Евгения КРАВЧЕНКО, архитектор: Первая "скрипка" открытого города Человеку с рождения важно находиться в правильной атмосфере - семьи, человеческого окружения, пространства, энергетики, в конце концов. И только тогда он может гармонично развиваться, расти духовно и делать то, что ему предназначено.
статьи раздела
Вкус жизни
17 Февраля 2017, 17:35
Vladivostok Boat Show по традиции пройдет во Владивостоке в мае В этом году гостям и участникам мероприятия будут открыты новые форматы и возможности.
статьи раздела
Вкус жизни
16 Февраля 2017, 17:03
Заповедник "Магаданский": Прикоснуться к первозданной жизни Магаданская земля - Magterra - для многих это неизведанная земля (Terra Incognita). Что же мы знаем о ней?
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика