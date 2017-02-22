|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 15 Марта, 02:51 |
|
|
|
Тема номера
свежий номер
Дальневосточный капитал № 2, 2017
14.03 |Объем международных перевозок с КНР на ДВЖД за два месяца увеличился на 6,1%
14.03 |Камчатка получит 66 млн руб. на создание комфортной городской среды
14.03 |$200 млн вложат инвесторы из Китая в завод по выращиванию и переработке марикультуры в Приморье
14.03 |Колымские мастера этнических ремесел стали лауреатами выставки-ярмарки "Мир Арктики"
14.03 |Китайский инвестор хочет вложить $1 млрд в целлюлозный комбинат в Хабаровском крае
22 Февраля 2017, 14:24Виктор МИЛУШ, генеральный директор ПАО "ДЭК": Расширяем зону обслуживания, оптимизируем бизнес-процессы 1 февраля 10-летие со дня образования отметила Дальневосточная энергетическая компания (ДЭК), созданная в результате реформирования энергетики Дальнего Востока. На сегодняшний день это крупнейшая энергосбытовая компания и гарантирующий поставщик электроэнергии в четырех субъектах РФ.
22 Февраля 2017, 14:12Отразится ли ликвидация Спецстроя на дальневосточной стройке? За последние 25 лет история показала, что строить на огромных просторах Дальнего Востока надо крупными силами. Тогда это будет эффективно, качественно и быстро. К сожалению, все эти годы более-менее значительные местные строительные компании не выдерживали испытания временем. Например, в Приморье в последние годы ушли со строительного рынка "Тихоокеанская мостостроительная компания", группы компаний RDS (ранее "Востокинвестстрой") и "Далта". Были и другие обидные потери.
20 Февраля 2017, 09:49На Дальний Восток федеральные продуктовые сети так и не дошли Основные тенденции последних двух лет в продуктовом ретейле на Дальнем Востоке, очевидно, сохранят свою силу, и уже в ближайшее время стоит ждать заметных изменений на рынке и даже в некоторой степени обновления состава игроков, считают эксперты.
Актуально
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
14 Марта 2017, 18:05 | Регион сегодня
Объем международных перевозок с КНР на ДВЖД за два месяца увеличился на 6,1%
Через железнодорожные пограничные переходы с Китайской Народной республикой, расположенные на Дальневосточной магистрали, в январе-феврале 2017 года перевезено более 1,9 млн тонн внешнеторговых грузов, что на 6,1 % превышает аналогичный показатель прошлого года.
Международный товарооборот с Китаем осуществляется через два железнодорожных пограничных перехода. Через самый крупный и грузонапряженный погранпереход Гродеково – Суйфэньхэ (КНР) перевезено 1 млн 481 тыс. тонн – на 12,3 % больше, чем в январе-феврале прошлого года. Другой пограничный пункт пропуска с Поднебесной, Камышовая – Хуньчунь, переработал более 448,5 тыс. тонн грузов, снизив объем грузовой работы на 10,2 %. Однако следует отметить, что отрыв от прошлогоднего уровня носит временный характер и постепенно сокращается. Так, в январе отставание составляло 11,9 %, а в феврале – всего 8,8%.
Теги: товарооборот Китай ДВЖД
Loading...
Новости раздела
- Объем международных перевозок с КНР на ДВЖД за два месяца увеличился на 6,1%
- В свободном порту Владивосток откроется первый на Дальнем Востоке "алмазный" таможенный пост
- День китайского инвестора может обернуться для некоторых чиновников отставкой
- Завершается формирование деловой программы ВЭФ-2017
- Количество коллективных заявок на получение дальневосточного гектара в феврале увеличилось на треть
- ДВЖД активно предлагает интернет-сервисы
- Жители Дальнего Востока осваивают терминальные устройства на ДВЖД
- Сбербанк и Гугл собирают "Бизнес-класс"
- ВТБ и РусГидро подписали соглашения о предоставлении акционерного финансирования на сумму 55 млрд рублей
- "УК "Колмар" намерена вложить в угольные проекты в Якутии 28,4 млрд рублей
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Наши партнеры
Loading...RedTram
20 Февраля 2017, 09:05ОПРОС "Дальневосточного капитала": Кого предпочитает босс - командного игрока или свободного художника? То, что одни люди склонны играть в команде, а другие предпочитают одиночную работу, становится заметно уже при наблюдении за маленькими детьми. Даже в детских играх одних привлекает слаженная работа в команде, а другие хотели бы отвечать только за себя. Бесспорно, взрослая жизнь диктует свои условия: любой крупный и средний бизнес предполагает слаженную команду. А вот остается ли простор "свободным художникам" (как среди сотрудников, так и среди руководителей), рассуждали представители дальневосточных компаний.
17 Февраля 2017, 17:45Евгения КРАВЧЕНКО, архитектор: Первая "скрипка" открытого города Человеку с рождения важно находиться в правильной атмосфере - семьи, человеческого окружения, пространства, энергетики, в конце концов. И только тогда он может гармонично развиваться, расти духовно и делать то, что ему предназначено.