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Оргкомитет IX Дальневосточного конкурса природоохранной журналистики "Живая тайга"-2015 принимает заявки на конкурс

Оргкомитет конкурса "Живая тайга"-2015 приглашает журналистов Приморского, Хабаровского, Забайкальского краев, Амурской и Еврейской автономной областей, а также корпунктов СМИ на Дальнем Востоке к участию в конкурсе.

Дальневосточный конкурс природоохранной журналистики «Живая тайга» был учрежден 5 июня 2006 года, во Всемирный день охраны окружающей среды, с целью привлечения через СМИ общественного внимания к сохранению уникальной природы юга Дальнего Востока. Инициатором проведения конкурса выступил Амурский филиал WWF России, эту идею поддержали общественные и государственные природоохранные организации, работающие в регионе - фонд «Феникс», Общество сохранения диких животных (WCS), Союз экологических пресс-клубов Дальнего Востока и Департамент Росприроднадзора по ДФО.

С 2006 по 2014 годы на суд жюри участниками конкурса «Живая тайга» было представлено 1816 лучших природоохранных публикаций, сообщений информационных агентств, теле- и радиосюжетов, фильмов и передач, сообщила журналу "Дальневосточный капитал" Елена Старостина, координатор конкурса "Живая тайга".

В этом году Оргкомитет IX Дальневосточного конкурса природоохранной журналистики «Живая тайга»-2015» ждет от журналистов не только работы по уже традиционным темам конкурса – «Дом амурского тигра», «Кедр – дерево жизни», «Зеленый пояс Амура», «Охотничьи хозяйства на страже природы», «Земля заповедная», «Природа и энергетика», но и по новой теме – «Страна дикого лосося», касающейся сохранения речных обитателей и экосистем бассейна Амура.

Символом конкурса «Живая тайга» является корень жизни женьшень, а главным призом - Хрустальный Женьшень, изготавливаемый в мастерской художественной ковки по числу победителей. Победителей и лауреатов ждет поездка на семинар Союза экологических пресс-клубов Дальнего Востока - Школу экологической журналистики, организаторами которой являются WWF России и Центр «Амурский тигр». Обладателю Гран-при Оргкомитет конкурса гарантирует поездку за рубеж, связанную с охраной природы.

Для участия в конкурсе необходимо прислать до 25 мая 2015 года в адрес Оргкомитета материалы, вышедшие в СМИ в период с 5 июня 2014 года. Имена победителей будут названы жюри 5 июня 2015, во Всемирный день окружающей среды - Российский день эколога.

30 июля 2015 во Владивостоке состоится торжественная церемония вручения наград победителям и лауреатам конкурса «Живая тайга» -2015. С 30 июля по 3 августа в Хасанском районе Приморья на турбазе «Заповедная» состоится семинар Союза экологических пресс-клубов Дальнего Востока, путевки на который являются главной наградой для призеров «Живой тайги».

Конкурс проводится среди журналистов, авторских коллективов и редакций печатных и электронных СМИ Приморского, Хабаровского, Забайкальского краев, Амурской и Еврейской автономной областей, а также корпунктов российских СМИ в данных субъектах РФ.

Заполненные формы заявки на участие в конкурсе и материалы от журналистов присылать по адресу: 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 18-А, Амурский филиал WWF России «На конкурс «Живая тайга». В электронном виде – на e-mail: concours@wwf.ru или estarostina@wwf.ru

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: Живая тайга 


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