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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Камчатский край и Колыма будут субсидировать авиарейс "Петропавловск-Камчатский - Магадан"
Начиная с 5 июля Камчатским авиационным предприятием было выполнено 10 рейсов по маршруту «Петропавловск-Камчатский – Магадан – Петропавловск-Камчатский». Власти Камчатского края и Магаданской области в течение нескольких месяцев прорабатывали вопрос совместного субсидирования, поскольку авиасообщение между соседствующими субъектами не только является потребностью для жителей территорий, но и дает серьезный импульс для экономического взаимодействия между Камчаткой и Магаданом, об этом сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатской области.
«Организация транспортной доступности для камчатцев – одна из наших ключевых задач. За последние несколько лет нам удалось выстроить стабильную систему внутренних перелетов по Камчатке, мы плотно работаем с федеральным центром по вопросу увеличения количества льготных авиабилетов в западную часть страны. Теперь к этим направлениям добавилась работа по организации межсубъектных авиаперелетов. В марте мы запустили регулярный рейс в Анадырь, с июля снова начали летать в Магадан. Хочу поблагодарить своего коллегу – врио Губернатора Магаданской области Сергея Носова за наше совместное решение, которое, я уверен, положительно скажется на комфорте жителей Камчатки и Магадана», - прокомментировал подписание соглашения Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.
После подписания соглашения каждый из субъектов разработает порядок субсидирования, после чего будет определен размер специального тарифа.
До конца года из бюджета Камчатского края и Магаданской области планируется выделить на эти цели по 6 миллионов рублей.
«Не должны два соседних региона быть без сообщения друг с другом. У нас много общих целей. И Камчатке, и Колыме есть, что показать туристам, что предложить бизнесу. Есть на что посмотреть. Взаимовыгодное соглашение подписано, для дальневосточников это только в плюс. Надеемся на развитие межрегиональных связей по разным направлениям, в том числе в развитии авиасообщения», – сказал врио Губернатора Магаданской области Сергей Носов.
С 5 июля по направлению Петропавловск-Камчатский – Магадан было перевезено 89 пассажиров, в том числе 5 детей, перелет из Магадана осуществили 136 человек, в том числе 8 детей.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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