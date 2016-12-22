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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 22 Декабря, 23:15 |
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Малому и среднему бизнесу добавят 5 млрд рублей
Программа поддержки малого и среднего бизнеса реализуется ФРДВ в партнерстве с ведущими федеральными и региональными банками. Объединение ресурсов Фонда и банков позволяет существенно снизить стоимость заемного финансирования, увеличить сроки кредитования.
Список банков-партнеров будет расширен. Наряду со Сбербанком, который уже участвует в совместной программе, партнерами Фонда станут ВТБ, Открытие, Промсвязьбанк, Газпромбанк, Росбанк, Алмазэргиэнбанк. Распределение лимитов между банками будет происходить на конкурсной основе исходя из наиболее низких ставок для конечных заемщиков.
- Мы приняли решение об увеличении лимита и расширении круга банков-партнеров, поскольку видим растущий спрос на доступные кредиты со стороны дальневосточных предпринимателей. Только за месяц через отделения Сбербанка в рамках совместной программы профинансировано 46 проектов в сегменте МСП на сумму около 0,6 млрд рублей, из которых фонд выделил 334 млн рублей. Благодаря средствам фонда средневзвешенная ставка по кредиту составила 11,2% - это на 4-5% ниже среднерыночных показателей, - отметил генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока Алексей ЧЕКУНКОВ.
В ТОП-5 по объемам кредитования за первый месяц реализации программы вошли Камчатский край, Сахалинская область, Хабаровский и Приморский край, Магаданская область. По количеству выданных предпринимателям кредитов лидируют Приморский и Хабаровский край, Амурская и Сахалинская область. Заемное финансирование привлекается компаниями для осуществления закупок, развития производства, приобретения транспортных средств, телекоммуникационного оборудования. Одобрены первые кредиты на проекты, связанные с сельским хозяйством.
До конца 2017 года фонд планирует профинансировать до 500 проектов в сфере МСП, выделив на эти цели до 10 млрд рублей.
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