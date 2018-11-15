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Развитие туризма в Забайкальском крае может стать серьезной отраслью экономики в регионе

Можно ли найти компромисс между интересами охраны природы и устойчивым развитием местных сообществ на особо ценных природных территориях?

 Устойчивое развитие и особо охраняемые природные территории

6-7 декабря в Забайкалье по инициативе Даурского заповедника и Минприроды Забайкальского края при поддержке WWF России прошел семинар «Практики устойчивого развития на территориях высокой природоохранной ценности».

Основное мероприятие семинара состоялось в г. Чите, в нем приняли участие представители органов исполнительной власти Забайкальского края, муниципального самоуправления районов, на территориях которых располагаются заповедники, национальные парки и заказники федерального значения, представители научных, образовательных, общественных организаций, а также сотрудники федеральных и региональных ООПТ края.

«Забайкальский край обладает не только большими запасами минерально-сырьевых ресурсов, добыча которых считаются основным направление для развития экономики. Природные комплексы края все чаще ложатся в основу развития устойчивой диверсифицированной экономики. Чикойский орех и другие недревесные ресурсы обеспечивают работой местное население. Все больше людей посещает те охраняемые природные территории, на которых разрешен познавательный экологический туризм. В рамках проведения Стратегической экологической оценки все участники пришли к выводу, что развитие туризма в целом, и экотуризма в частности, может стать серьезной отраслью экономики в крае.

А развитие такого вида деятельности невозможно без кооперации с местным населением, — говорит директор Амурского филиала Петр Осипов. — За последние годы Забайкальский край сделал колоссальный прорыв по созданию новых и повышению статуса существующих ООПТ. В частности, при участии WWF России был создан федеральный заказник «Долина дзерена», региональные заказники Верхнеамурский, Джилинский, Среднеаргунский. В июле 2017 года российско-монгольская территория «Ландшафты Даурии» получила высокий статус объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Дружественное отношение местного населения к ООПТ – залог сохранения редких видов и экосистем. Для поиска такого компромисса мы поддержали проведение семинара по устойчивому развитию на ООПТ в Забайкалье».

 
 

 

 

 

Налагаемые на охраняемые природные территории и их охранные зоны ограничения природопользования — необходимое условие сохранения ими высоких природных качеств, обеспечивающих здоровье и устойчивость окружающей среды. Присутствие ООПТ дает и серьезные экономические выгоды, в том числе восполнение используемых человеком природных ресурсов. Однако для сельского населения, живущего преимущественно за счет этих ресурсов, запреты нередко становятся причиной негативного отношения к ООПТ. Ситуация усугубляется в регионах с высоким уровнем безработицы.

Тема семинара — попытка ответить на актуальный вопрос: можно ли найти компромисс между интересами охраны природы и устойчивым развитием местных сообществ на особо ценных природных территориях? Речь идет об охранных зонах и зонах сотрудничества биосферных резерватов, территориях объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, о заказниках и природных парках, созданных без изъятия земель у собственников и пользователей, а также о некоторых зонах национальных парков.

Опыт многих стран мира и ряда регионов России показывает, что можно. На решение таких сложных задач направлены несколько международных инициатив, основная из которых — программа ЮНЕСКО «Человек и биосфера». В рамках программы создана всемирная сеть биосферных резерватов, более 40 из них располагаются на территории Российской Федерации, включая биосферные заповедники «Даурский» и «Сохондинский» в Забайкальском крае. Биосферный резерват отличается от обычной особо охраняемой природной территории и по строению, и по выполняемым задачам. Кроме строго охраняемой зоны ядра и охранной зоны в его структуре присутствует и зона сотрудничества — территория де-юре, как правило, не имеющая ограничений в природопользовании, однако функционально связанная с ядром биосферного резервата, а поэтому требующая особого внимания к планированию социально-экономической деятельности. Для зон сотрудничества программа «Человек и биосфера» предусматривает особую задачу: обеспечить сочетание сохранности природных комплексов и высокого уровня жизни населения. 

«Для нас сегодняшний семинар — это важное инициативное мероприятие, возможность познакомиться с лучшим опытом поддержки местных инициатив в нашей стране. Одна из функций биосферных резерватов — содействие устойчивому развитию. Однако, в отличие от других стран, где биосферные резерваты имеют целые отделы, занимающиеся вопросами устойчивого развития, ни в уставе, ни в государственном задании российских федеральных учреждений, управляющих биосферными резерватами, задача содействия устойчивому развитию не прописана. По сути сейчас это — инициативная деятельность таких учреждений, которая, как правило, выполняется во взаимодействии с общественными организациями. Но, оглядываясь на тридцатилетний опыт нашего заповедника, мы понимаем, что она необходима. Что-то, конечно, делалось нами и раньше, надеемся, что семинар позволит вывести эту работу в забайкальских биосферных резерватах на новый уровень», — комментирует Вадим Кирилюк, директор ФГБУ
«Государственный природный биосферный заповедник «Даурский».

Участники семинара познакомились с опытом регионов Российской Федерации по организации поддержки местных инициатив в развитии дружественного природе малого предпринимательства. Именно такие проекты нередко играют решающую роль в создании системы устойчивого жизнеобеспечения населения на территориях высокой природоохранной ценности. О реализованных программах поддержки местных инициатив в Республике Алтай, Калининградской, Архангельской областях, Краснодарском и Алтайском краях собравшимся рассказали гости семинара — директор АНО «Алтае-Саянское горное партнерство» Татьяна Яшина и координатор проекта «Сохраняем будущее вместе. Сотрудничество во имя заповедников и их социального окружения» АНО «ЭкоЦентр «Заповедники» Виктория Косматова.

Наиболее распространенной и очевидной точкой роста, учитывая близость ООПТ, становится туризм, рекреация и сопутствующие отрасли — гостевой бизнес, общественное питание, частные музеи. Однако есть территории, для которых более значимыми оказываются иные направления: производство местных продуктов питания, обработка природного сырья, изготовление сувенирной продукции, традиционной одежды и др. В данном случае бренд «экологически чистый продукт», обеспечиваемый установленным природоохранным режимом, служит дополнительным преимуществом при выходе на потребительский рынок. Могут быть и иные направления малого бизнеса. Выявить и поддержать наиболее перспективные из них — непростая, но вполне выполнимая задача.

Участники семинара обсудили, как реализовать подобный опыт в Забайкальском крае, рассмотрели проект концепции и дорожной карты программы поддержки местных инициатив на территориях высокой природоохранной ценности.

«Прошедший семинар может послужить толчком для нового направления социально-экономического развития региона, связанного с рациональным использованием богатейших природных и культурных ресурсов Забайкалья, потенциала самих охраняемых природных территорий в целях развития и ООПТ, и их окружения», — отметила Елена Протасова, заместитель Министра природных ресурсов Забайкальского края.

По окончании семинара в Чите гости посетили Даурский заповедник, рассказали о своей работе на встрече с коллективом, познакомились с территорией, обитателями и инфраструктурой ООПТ.

Журнал "Дальневосточный капитал".
  

Теги: экономика  туризм  Забайкалье  wwf России 


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