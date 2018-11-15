|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 14 Декабря, 15:44 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Развитие туризма в Забайкальском крае может стать серьезной отраслью экономики в регионе
Устойчивое развитие и особо охраняемые природные территории
6-7 декабря в Забайкалье по инициативе Даурского заповедника и Минприроды Забайкальского края при поддержке WWF России прошел семинар «Практики устойчивого развития на территориях высокой природоохранной ценности».
Основное мероприятие семинара состоялось в г. Чите, в нем приняли участие представители органов исполнительной власти Забайкальского края, муниципального самоуправления районов, на территориях которых располагаются заповедники, национальные парки и заказники федерального значения, представители научных, образовательных, общественных организаций, а также сотрудники федеральных и региональных ООПТ края.
«Забайкальский край обладает не только большими запасами минерально-сырьевых ресурсов, добыча которых считаются основным направление для развития экономики. Природные комплексы края все чаще ложатся в основу развития устойчивой диверсифицированной экономики. Чикойский орех и другие недревесные ресурсы обеспечивают работой местное население. Все больше людей посещает те охраняемые природные территории, на которых разрешен познавательный экологический туризм. В рамках проведения Стратегической экологической оценки все участники пришли к выводу, что развитие туризма в целом, и экотуризма в частности, может стать серьезной отраслью экономики в крае.
А развитие такого вида деятельности невозможно без кооперации с местным населением, — говорит директор Амурского филиала Петр Осипов. — За последние годы Забайкальский край сделал колоссальный прорыв по созданию новых и повышению статуса существующих ООПТ. В частности, при участии WWF России был создан федеральный заказник «Долина дзерена», региональные заказники Верхнеамурский, Джилинский, Среднеаргунский. В июле 2017 года российско-монгольская территория «Ландшафты Даурии» получила высокий статус объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Дружественное отношение местного населения к ООПТ – залог сохранения редких видов и экосистем. Для поиска такого компромисса мы поддержали проведение семинара по устойчивому развитию на ООПТ в Забайкалье».
Налагаемые на охраняемые природные территории и их охранные зоны ограничения природопользования — необходимое условие сохранения ими высоких природных качеств, обеспечивающих здоровье и устойчивость окружающей среды. Присутствие ООПТ дает и серьезные экономические выгоды, в том числе восполнение используемых человеком природных ресурсов. Однако для сельского населения, живущего преимущественно за счет этих ресурсов, запреты нередко становятся причиной негативного отношения к ООПТ. Ситуация усугубляется в регионах с высоким уровнем безработицы.
Тема семинара — попытка ответить на актуальный вопрос: можно ли найти компромисс между интересами охраны природы и устойчивым развитием местных сообществ на особо ценных природных территориях? Речь идет об охранных зонах и зонах сотрудничества биосферных резерватов, территориях объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, о заказниках и природных парках, созданных без изъятия земель у собственников и пользователей, а также о некоторых зонах национальных парков.
Опыт многих стран мира и ряда регионов России показывает, что можно. На решение таких сложных задач направлены несколько международных инициатив, основная из которых — программа ЮНЕСКО «Человек и биосфера». В рамках программы создана всемирная сеть биосферных резерватов, более 40 из них располагаются на территории Российской Федерации, включая биосферные заповедники «Даурский» и «Сохондинский» в Забайкальском крае. Биосферный резерват отличается от обычной особо охраняемой природной территории и по строению, и по выполняемым задачам. Кроме строго охраняемой зоны ядра и охранной зоны в его структуре присутствует и зона сотрудничества — территория де-юре, как правило, не имеющая ограничений в природопользовании, однако функционально связанная с ядром биосферного резервата, а поэтому требующая особого внимания к планированию социально-экономической деятельности. Для зон сотрудничества программа «Человек и биосфера» предусматривает особую задачу: обеспечить сочетание сохранности природных комплексов и высокого уровня жизни населения.
«Для нас сегодняшний семинар — это важное инициативное мероприятие, возможность познакомиться с лучшим опытом поддержки местных инициатив в нашей стране. Одна из функций биосферных резерватов — содействие устойчивому развитию. Однако, в отличие от других стран, где биосферные резерваты имеют целые отделы, занимающиеся вопросами устойчивого развития, ни в уставе, ни в государственном задании российских федеральных учреждений, управляющих биосферными резерватами, задача содействия устойчивому развитию не прописана. По сути сейчас это — инициативная деятельность таких учреждений, которая, как правило, выполняется во взаимодействии с общественными организациями. Но, оглядываясь на тридцатилетний опыт нашего заповедника, мы понимаем, что она необходима. Что-то, конечно, делалось нами и раньше, надеемся, что семинар позволит вывести эту работу в забайкальских биосферных резерватах на новый уровень», — комментирует Вадим Кирилюк, директор ФГБУ
«Государственный природный биосферный заповедник «Даурский».
Участники семинара познакомились с опытом регионов Российской Федерации по организации поддержки местных инициатив в развитии дружественного природе малого предпринимательства. Именно такие проекты нередко играют решающую роль в создании системы устойчивого жизнеобеспечения населения на территориях высокой природоохранной ценности. О реализованных программах поддержки местных инициатив в Республике Алтай, Калининградской, Архангельской областях, Краснодарском и Алтайском краях собравшимся рассказали гости семинара — директор АНО «Алтае-Саянское горное партнерство» Татьяна Яшина и координатор проекта «Сохраняем будущее вместе. Сотрудничество во имя заповедников и их социального окружения» АНО «ЭкоЦентр «Заповедники» Виктория Косматова.
Наиболее распространенной и очевидной точкой роста, учитывая близость ООПТ, становится туризм, рекреация и сопутствующие отрасли — гостевой бизнес, общественное питание, частные музеи. Однако есть территории, для которых более значимыми оказываются иные направления: производство местных продуктов питания, обработка природного сырья, изготовление сувенирной продукции, традиционной одежды и др. В данном случае бренд «экологически чистый продукт», обеспечиваемый установленным природоохранным режимом, служит дополнительным преимуществом при выходе на потребительский рынок. Могут быть и иные направления малого бизнеса. Выявить и поддержать наиболее перспективные из них — непростая, но вполне выполнимая задача.
Участники семинара обсудили, как реализовать подобный опыт в Забайкальском крае, рассмотрели проект концепции и дорожной карты программы поддержки местных инициатив на территориях высокой природоохранной ценности.
«Прошедший семинар может послужить толчком для нового направления социально-экономического развития региона, связанного с рациональным использованием богатейших природных и культурных ресурсов Забайкалья, потенциала самих охраняемых природных территорий в целях развития и ООПТ, и их окружения», — отметила Елена Протасова, заместитель Министра природных ресурсов Забайкальского края.
По окончании семинара в Чите гости посетили Даурский заповедник, рассказали о своей работе на встрече с коллективом, познакомились с территорией, обитателями и инфраструктурой ООПТ.
- Развитие туризма в Забайкальском крае может стать серьезной отраслью экономики в регионе
- Проекты на Камчатке и Чукотке станут "якорными" в развитии Северного морского пути
- Штраф за задержку авиарейса и доставку багажа повысят в четыре раза
- Дальневосточные предприятия вступают в партнёрскую программу Сбербанка "Бизнес без купюр"
- С середины декабря в продажу поступят авиабилеты по субсидируемым тарифам
- Дальний Восток "переехал" на Тверскую площадь в Москве
- Дальневосточники определились с именами для аэропортов
- Дальневосточники, чтобы привлечь внимание к региону, привезли в Москву 18 тонн мяса и рыбы
- Из Магадана дешевле всего улететь во Владивосток
- Юрий Трутнев: Бурятия в составе ДФО – это не о географии, а о преференциях и поддержке
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.