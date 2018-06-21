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Реконструкция Облученского тоннеля ДВЖД оценивается в 4,2 млрд рублей
На Дальневосточной железной дороге 15 января началась реконструкция старого Облученского тоннеля, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в отдела по работе со СМИ службы корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги - филиала ОАО "Российские железные дороги".
Старый Облученский тоннель протяженностью 312,3 м эксплуатировался около 100 лет. В связи с увеличением грузооборота на Транссибирской магистрали он уже не способен удовлетворить потребности в пропускной способности: скорость движения по тоннелю ограничена до 25 км/ч.
В связи с этим в течение 2014 года запланировано провести работы по переустройству двухпутного тоннеля в однопутный с бетонированием новой обделки, уложить бесстыковой путь в тоннеле и на подходах к нему, провести капитальный ремонт надтоннельных водоотводов, установить тоннельную оповестительную сигнализацию, организовать связь громкоговорящего оповещения и так далее. Реконструкция старого Облученского тоннеля производится с учетом особенностей местности, с использованием новых технологий и современных материалов.
Реконструкция тоннеля и подходов к нему производится с закрытием движения на весь период ремонта. Движение будет осуществляться в обоих направлениях по новому тоннелю.
Досье "Дальневосточного капитала": Проект «Реконструкция Облученского тоннеля на 8193 км участка Облучье – Известковая Дальневосточной железной дороги» реализуется на Дальневосточной железной дороге с 2011 года и включает две очереди. Первая – строительство нового Облученского однопутного тоннеля - была сдана в ноябре 2013 года. Проходка данного объекта велась буровзрывным способом. По всей длине тоннеля выполнены пленочная гидроизоляция, устройство водоотводных лотков с обогревом, обустроены подходы к тоннелю, произведен монтаж нового технологического оборудования устройств СЦБ, контактной сети. По завершению реализации проекта движение поездов будет осуществляться в западном направлении – через новый Облученский тоннель, в восточном – через реконструированный старый Облученский тоннель. Весь комплекс работ по данному проекту оценивается в 4,2 млрд рублей.
Журнал "Дальневосточный капитал", Владивосток
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