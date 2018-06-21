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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 10 Июля, 22:40 |
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На Дальнем Востоке для индивидуальных предпринимателей на Дальнем Востоке введены двухлетние "налоговые каникулы"
По словам Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Галушки: «Установление "налоговых каникул" для ИП – это правильная мера по поддержке предпринимательской инициативы, а также по увеличению количества занятых в секторе малого и среднего предпринимательства».
«Налоговые каникулы» предоставляются на первые два года деятельности индивидуальных предпринимателей и будут распространяться как на впервые
зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, так и на перешедших на упрощенную систему налогообложения или патентную систему налогообложения.
При этом субъекты Российской Федерации вправе устанавливать ограничения на применение налоговой ставки в размере 0 процентов, например, в виде предельного размера доходов индивидуальных предпринимателей, средней численности работников, отдельных видов предпринимательской деятельности или нарушений за налоговый период, которые являются основанием для утраты права на применение указанной налоговой ставки.
Например, в Камчатском крае налоговая ставка в размере 0 процентов применяется индивидуальными предпринимателями при условии, что средняя численность работников, привлеченных ими в налоговом периоде при осуществлении всех видов предпринимательской деятельности, не превышает 10 человек. В Приморском крае определены конкретные виды предпринимательской деятельности в социальной и научной сферах, в отношении которых устанавливается налоговая ставка в размере 0 процентов при применении упрощенной системы налогообложения.
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