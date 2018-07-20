|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 23 Июля, 15:51 |
|
|
|
Тема номера
свежий номер
Дальневосточный капитал № 7, 2018
23.07 |Рыбаки придут на Морской салон за проектами траулеров?
22.07 |На социальное развитие Дальнего Востока будет направлено 55,8 млрд рублей
21.07 |138 жителей Владивостока помогли осуществить мечту Нелли Мизь
20.07 |По миру с "Суммой"
20.07 |Система страхования банковских вкладов будет распространена и на малые предприятия
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
15 Января 2018, 11:12 | Регион сегодня
Дальневосточная железная дорога за пять лет увеличила скорость доставки грузов на треть
По итогам 2017 года общая скорость доставки грузов на Дальневосточной железной дороге составила 426,4 км в сутки, с ростом к уровню прошлого года на 11,2 км в сутки. За 5 лет, по сравнению с 2013 годом, скорость доставки грузов выросла на 30,2% (+98,8 км в сутки).
При этом скорость груженых отправок в 2017 году составила 485,7 км в сутки (+27,4% к уровню 2013 года), порожних – 234,2 км в сутки (+43,3%), в прямом сообщении – 474 км в сутки (+26,2%), в местном сообщении – 207,9 км в сутки (+41,4%).
Увеличение темпов роста наблюдается по всем категориям (групповые, маршрутные, повагонные и контейнерные).
Положительная динамика в скорости доставки грузов железнодорожным транспортом достигнута благодаря повышению скорости движения поездов, улучшению работы припортовых и сортировочных станций, оптимизации графиков движения поездов, сокращению периода простоя подвижного состава и порожних пробегов.
Журнал "Дальневосточный капитал".
Теги: логистика ДВЖД грузоперевозка
Loading...
Новости раздела
- Власти намерены сделать длинные деньги более доступными для малого бизнеса Дальнего Востока
- Более ста рыбообработчиков не могут выехать из Ванино на Сахалин
- После старта на Камчатке экспедиция "Байкал-Аляска" преодолела треть маршрута
- Юрий Трутнев: Практически все работает, одно надо "подтянуть"
- Центробанк отозвал лицензию у банка "Таатта"
- Международный дальневосточный морской салон во Владивостоке примет крупнейшие судостроительные компании
- Болиды ННК рулят в новой экипировке
- Корвет "Громкий" готов перейти на сдаточную базу АСЗ во Владивостоке
- Свободный порт Владивосток расширил свои границы
- WWF России на Лесном форуме в Хабаровске представит анализ ситуации с лесопользованием
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Наши партнеры
17 Июля 2018, 10:15Люди из бизнеса помогут привлечь инвесторов в Приморье Создание благоприятного инвестиционного климата - залог экономического процветания любого субъекта России. И сегодня регионы Дальнего Востока конкурируют за инвестиции, ведь конкуренция - это самый важный рыночный стимул.
Loading...RedTram
17 Июля 2018, 10:00Марина ШЕМИЛИНА, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае: Вопросы развития бизнеса входят в повестку дня региональной власти Институт бизнес-омбудсмена действует в Приморском крае пять лет. Благодаря активности Уполномоченного по защите прав предпринимателей и позиции руководства края, реакция на обращения бизнеса стала более оперативной.
17 Июля 2018, 09:15Приморские экспортеры расширяют рынки Азиатские рынки, интерес к которым все больше и больше проявляют приморские производители, постепенно открываются не только традиционным российским товарам, например, пищевой отрасли или сельского хозяйства, но и эксклюзивным продуктам.