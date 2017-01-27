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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 16 Февраля, 16:56 |
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ВТБ24 снижает ставку по кредитам наличными
ВТБ24 предлагает кредит «Крупный» для клиентов, которым необходима сумма свыше 400 тысяч рублей на срок от полугода до пяти лет. Воспользоваться предложением могут клиенты, имеющие действующий ипотечный кредит без текущей просрочки в любом российском банке, в том числе в банках Группы ВТБ (ВТБ24, ВТБ, «Почта Банк»).
«Клиент может воспользоваться нашим бонусом сразу после того, как информация о его ипотечном договоре появится в Бюро кредитных историй. В среднем это происходит через 10 рабочих дней после выдачи ипотеки, - комментирует начальник управления потребительского кредитования ВТБ24 Дмитрий Поляков. – Наше предложение, являющееся одним из лучших на рынке, будет актуально для клиентов, желающих сделать ремонт в новой квартире, но не имеющих свободных средств в своем распоряжении».
По итогам 2016 г. портфель кредитов наличными ВТБ24 вырос на 9% - до 622 млрд рублей. Одной из наиболее популярных стала программа по рефинансированию кредитов сторонних банков, объем кредитования в рамках которой составил почти 35 млрд руб.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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