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15 Февраля 2019, 09:15 | Регион сегодня |

Лед, доска и скорость

Сохранять равновесие на волне со скоростью до 80 километров в час, одновременно просчитывая траекторию движения - развлечение для немногих.

Недаром виндсерфинг считается одним из самых интеллектуальных и физически сложных видов спорта. А учитывая стоимость оборудования и капризы приморской погоды, он фактически сформировал вокруг себя элитный закрытый клуб. О том, как в него войти, и во что это обойдется, журнал "Дальневосточный капитал" узнал у приморских райдеров.

Виндсерфинг - это вид парусного спорта и водного развлечения, в основе которого лежит мастерство управления доской небольшого размера с установленным на ней парусом. Официально сезон катания завершается в октябре. Но любителей экстремально морозного виндсерфинга хватает и в зимние месяцы. Как отмечают эксперты: декабрь приносит с собой отличные волны, поэтому обладатели теплых гидрокостюмов спешат окунуться в ледяные впечатления. По мнению самих спортсменов, условия для зимнего виндсерфинга в Приморье - одни из лучших не только в России, но и в мире. Конкурировать с ними может только Камчатка.


 

В Приморском крае данный вид спорта появился еще в 80-е годы, и уже в то время обрел популярность. В наше время виндсерфинг взят под крыло Федерации виндсерфинга и кайтсерфинга, которая насчитывает около 100 человек. Ежегодно в мае сезон движения под парусом получает зеленый свет, и десятки увлеченных этим видом спорта людей встают на доски и отправляются в первое водное путешествие. По традиции мероприятие сопровождается выступлениями творческих коллективов, а также особыми ритуалами, например, сжиганием доски в честь бога ветра.

 


 

Как отмечает президент Федерации виндсерфинга и кайтсерфинга Приморского края Алексей КРАВЕЦ, еще несколько лет назад представители организации устраивали настоящий фестиваль. "Открытие сезона и сегодня сопровождается развлекательной программой, но уже не носит столь масштабный характер, - рассказал Алексей. - Раньше на озере Ханка собиралось более 200 автомобилей, присутствовали гости из других регионов и даже иностранцы. Это было яркое событие, которое привлекало не только виндсерферов, но и простых зрителей". Последние несколько лет желающих принять участие в открытии сезона стало значительно меньше. По словам президента Федерации виндсерфинга, причин того, что мероприятие начало носить более местный характер, несколько - это повзрослевшая аудитория, которая стала менее мобильной, а также финансовые сложности. Поэтому упор работы общественной организации сегодня делается на спортивные соревнования, которые проходят до десяти раз в сезон.


 

 

Помимо озера Ханка, виндсерферы активно катаются и в пригородах Владивостока, а также в бухтах острова Русский. Но самым желанным местом тренировок является бухта Муравьиная, в которой на протяжении всего сезона дует ветер, столь необходимый спорт- сменам. Сегодня территория бухты является частью туристско-рекреационного кластера (ТРК) "Приморье", в рамках которого строится игорная зона. Как отмечают эксперты, после введения всех очередей объектов ТРК, соревнования и даже тренировки виндсерферов в акватории могли бы стать дополнительным туристическим магнитом игорной зоны. Уже сегодня многочисленные китайские путешественники с удовольствием наблюдают за движением приморских спортсменов под парусом.


 

Главные правила виндсерферов

Как отмечают представители Федерации виндсерфинга и кайтсерфинга Приморья, виндсерфинг остается преимущественно мужским видом спорта. Женщинам сложнее справляться с физическими нагрузками, и поэтому морские путешествия под парусом остаются прерогативой сильного пола. При этом средний возраст "ветрозависимых", составляет свыше 30 лет. Причем эксперты отмечают, что последнее время данный вид спорта начинает "молодеть", и к сообществу виндсерферов присоединяется все более юная аудитория.

Обучиться всем нюансам парусного спорта новичку не составит труда. Многие состоявшиеся профессионалы охотно тренируют будущих виндсерферов. Обычно один урок длится час и стоит около 1500 рублей. Ознакомительный курс, который включает в себя одно занятие на тренажере и одно занятие в воде, стоит 3500 рублей. Базовый курс, состоящий из пяти занятий, обойдется в 9000 рублей.

Для занятий не придется приобретать оборудование - его дают в аренду. По словам тренеров, для освоения первоначальных навыков потребуется от трех до десяти часов активного катания. После этого виндсерфер сможет уверенно стоять на доске и самостоятельно передвигаться. При этом эксперты рекомендуют научиться плавать - для чего стоит позаниматься в бассейне, чтобы, оставшись наедине с глубиной и волнами, спортсмен мог чувствовать себя комфортно.

Тренировки начинающих виндсерферов проходят на острове Русском, возле Океанариума. Маленький залив и несильный ветер создают наиболее подходящие условия для оттачивания навыков владения доской. Во время тренировок у спортсменов развивается физическая сила, появляется умение ловить баланс и улучшается скорость реакции. Эти навыки пригодятся для управления доской и парусом - для того, чтобы оставаться на плаву, потребуется работать всем телом, иначе переменный ветер может снести новичка в воду за считанные секунды.

Поскольку море - непредсказуемая стихия, начинающих виндсерферов обязательно знакомят с правилами, которые неукоснительно соблюдают и профессионалы. Эксперты рекомендуют не выходить кататься в туман или в дождь; отправляться в море только если ветер дует в сторону берега, а также обязательно надевать гидрокостюм. Что бы ни случилось во время прогулки под парусом, важно всегда сохранять самообладание и не паниковать. Также виндсерферам рекомендуют брать с собой сотовый телефон, для того, чтобы можно было вызвать МЧС и сообщить свое местоположение.

Именно благодаря непредсказуемости морских условий, новички-виндсерферы моментально становятся частью братства. Это означает, что они могут рассчитывать на помощь других спортсменов, даже если не знакомы с ними лично. Если в море сломалось оборудование или налетел сильный холодный ветер, другие виндсерферы помогут в сложную минуту. Также они создают специальные группы в социальных сетях, где новичок может узнать, в каком месте Приморья и с какой силой дует ветер, а также попросить совета у более опытных товарищей.


 

Цена парусного удовольствия

Помимо навыков катания, в виндсерфинге имеют значение оборудование и экипировка. При этом большинство профессиональных спортсменов рекомендуют новичкам сначала распробовать все прелести виндсерфинга на арендованном оборудовании, и только после этого переходить к покупке собственного. Нередки случаи, когда купленный в восторженном порыве комплект для новичка в конце сезона оказывается на продаже, теряя часть своей стоимости.

Ценовой диапазон нового оборудования достаточно широк, и полная экипировка спортсмена может доходить до 200 тысяч рублей. При этом б/у комплект значительно лояльнее к кошельку спортсмена (например, подержанная доска будет стоить от 30 тысяч рублей, парус - от 10 до 30 тысяч рублей), хотя и несет риски некачественного состояния. Впрочем, при бережном хранении и новое, и бывшее в употреблении оборудование может прослужить не один год.

Видов комплектов для виндсерфинга - огромное множество. Многие приморские спортсмены закупают сразу несколько - для разной силы ветра и высоты волн. Некоторые отдают предпочтение "универсальному" набору, который подходит только для сильного ветра. Именно такие спортсмены зачастую готовы сорваться в море даже в будний день при подходящих погодных условиях. Безусловно, предпочтение тому или иному варианту отдается в зависимости от финансовой обеспеченности каждого конкретного виндсерфера.

Еще одной статьей расхода виндсерфера станет гидрокостюм. Он бывает двух видов: сухой (цена которого около 90 тысяч рублей) и мокрый (до 35 тысяч рублей). Оба уменьшают утечку тепла, но при этом сухой гидрокостюм справляется с данной задачей более эффективно. Из плюсов мокрого - его демократичная стоимость и более простой уход. Профессиональные виндсерферы рекомендуют иметь несколько комплектов костюмов для водного катания.

Валерий КАЛЮЖНЫЙ, директор бизнес-клуба "Авангард":

"Мне никогда не хотелось пассивного отдыха: просто лежать на песчаном берегу - не для меня. И вот однажды проезжал вдоль залива, обратил внимание на виндсерферов и залюбовался ими. Спорт- смены легко маневрировали, и никакие волны не могли выбить их с доски. Именно в этот момент я понял, как совместить отдых и активный спорт. Свои первые уроки виндсерфинга запомню надолго. Мне, как новичку, дали огромную доску и стали обучать простым навыкам. Я представлял, как нелепо смотрюсь со стороны: серьезный и важный дядя как неопытный ребенок пытается удержаться на воде. Но не огорчался, ведь навыки не приходят сразу. Параллельно с практикой постигал теорию, которая помогала ориентироваться в разнообразии оборудования и стилей управления. С тех пор прошло десять лет, в течение которых я все больше постигал нюансы виндсерфинга и проходил путь от неопытного спортсмена к профессионалу.

Сергей ТЕРЕНТЬЕВ, председатель Приморского регионального отделения Федерации сноуборда России:

"Меня с детства привлекал парусный спорт, поэтому в свое время меня увлек выход в море на ялах (шлюпка с веслами и парусом), а затем яхтинг. Несмотря на все прелести данных видов спорта, меня манила активность. Поэтому увлекся мотокроссом, успел побыть байкером и распробовать адреналин скорости. Но и этого казалось мало. По совету друзей приобрел себе оборудование для виндсерсерфинга и отправился изучать морские дали уже под новым углом. Именно в данном виде спорта поймал "попутный ветер", найдя идеальное сочетание адреналина, контроля и движения под парусом. Бонусом данного увлечения стали постоянное развитие мышечной силы, умение быстро и скоординировано двигаться. Зимой, чтобы не терять форму, занимаюсь сноубордом".

Светлана МАТРОСОВА, заместитель коммерческого директора:

"Я виндсерфингом увлеклась совсем недавно. В прошлом году с друзьями за сезон я освоила водные лыжи. После этого захотелось попробовать что-то более сложное, и виндсерфинг стал моей новой целью. В сентябре приступила к занятиям, успела пройти восемь уроков, и этого хватило, чтобы влюбиться в данный вид спорта. Мне очень нравится виндсерфинг, ведь в море приходится думать и справляться с физической нагрузкой самостоятельно. Конечно, женщинам катание дается сложнее, чем мужчинам, но управление доской придает девушкам определенный шарм. Такой навык учит терпению и самообладанию, ведь в море может случится все что угодно, а ответственность за собственную жизнь лежит только на мне".

Максим БЕСПАЛОВ, фрилансер:

"Я встал на свою первую доску 35 лет назад, когда мне было всего 14 лет. Тогда многие шли в море за драйвом, и конечно же, его получали. Я же постепенно открывал новые стороны в виндсерфинге. Сначала получал неимоверную радость от умения обращаться с парусом, затем пришло ощущение полета и свободы, сейчас - ощущение расслабленности и ловкость управления силами ветра и волн. Появилась любовь к экстриму, поэтому последнее время отдаю предпочтение весенним и осенним штормам, во время которых дует идеальный ветер и можно разогнать доску до 70 км/час".

Андрей КАРЕВ, сотрудник "Бритиш Американ Тобакко":

"В 80-е годы я познакомился с первым виндсерфером Дальнего Востока - Сергеем Савиным. Вдохновившись примером, через несколько лет присоединился к группе его последователей. Тогда мы осваивали виндсерфинг без литературы и инструктора. Было непросто. Мне, шестикласснику, сложно было справиться с тяжелым оборудованием - советская доска весила тогда около 25 кг, мокрый парус - примерно столько же. В дальнейшем моделировал оборудование самостоятельно, но и у моих изделий вес меньше не становился. Доска была длиной четыре метра, а ее максимальная скорость не превышала 30 км/ч. После распада Советского Союза оборудование для серфинга стали возить из Японии. Поначалу доски казались ненадежными - всего 2,5 метра длиной. Но когда виндсерферы Владивостока "распробовали" импорт, его преимущества оказались бесспорными. Российские доски сильно уступают в качестве, но более доступны в ценовом отношении. Поэтому их чаще выбирают новички".

Игорь СТЕПАНЕНКО, общественный деятель:

"Виндсерфингом я начал заниматься с 1985 года, когда один из товарищей пригласил на тренировку. Как сейчас помню: мы большой компанией отправились на набережную ДВНЦ. Каждый из нас мечтал заниматься виндсерфингом, но большинству энтузиазма хватило всего на три дня: холод и тяжесть оборудования того времени сделали свое дело. Так сложилось, что любимое увлечение пришлось оставить на целых 19 лет. После такого перерыва было немного страшно возвращаться к этому виду спорта, но желание испытать сильные эмоции переселило. И вот, в 2002 году я снова встал на доску, а в 2006 приобрел собственное оборудование. И до сих пор прелести единения с ветром и морем увлекают меня и заставляют возвращаться к виндсерфингу с началом нового сезона. Сегодня я с удовольствием участвую в соревнованиях, но больше как любитель, а не профессионал. Хожу под парусом для физкультурного долголетия и просто держу себя в тонусе".

Наталья КОМИССАРОВА, Светлана КРАМАРЕНКО.

Журнал "Дальневосточный капитал", январь-февраль, 2019 год. 

Теги: Виндсерфинг  ДФО 


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