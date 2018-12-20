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Мост Благовещенск - Хэйхэ: стыковка близко
В Амурской области завершена вторая стадия надвижки пролетного строения основного моста через реку Амур в районе городов Благовещенск - Хэйхэ.
Для Амурской области автодорожный мост - важнейший объект транспортной инфраструктуры. Он создает экономические предпосылки для реализации целого ряда инвестпроектов на территории области вследствие значительного удешевления логистики. В первую очередь, это должно сказаться на объемах экспорта продукции сельского хозяйства.
Автомобильный мост - первый этап большого проекта, который еще летом 2014 года был представлен на российско-китайском ЭКСПО в Харбине. Второй этап - строительство железнодорожного моста, позволяющего обеспечить грузовые поставки в Китай. Планируется, что налаженное сообщение через Амур даст дополнительный импульс развитию экономики Амурской области, решению вопросов занятости, поступлению дополнительных налогов и инвестиций.
Журналист «Дальневосточного капитала» побывал в Амурской области на строительстве масштабного международного объекта и поговорил с участниками стройки. По словам директора филиала компании «Развитие и строительство моста Амур (Хэйлундзян)» в городе Благовещенске Евгения Королькова, подрядная организация УСК «Мост» завершила первый этап надвижки пролетного строения. На первой стадии пролетное строение вместе со смонтированными на нем пилонами и вантами было надвинуто на 168 м, от опоры № 10 до опоры № 8. 25 декабря 2018 года строители приступили к выполнению второго этапа.
Стоит отметить, что мост имеет уникальное строение: у него довольно короткие пилоны, с вантовыми элементами, не только его украшающими, но и одновременно выполняющими роль силовой системы для несущих конструкций. Всего на мосту 6 пилонов и 4 группы по 16 вант. Однако если длина стрендов в вантах на мосту на острове Русский составляла 3800 км, на этом мосту их длина будет меньше.
Стыковка российской и китайской частей пролетного строения моста намечена на март 2019 года. «Мы очень ответственно готовимся к этой дате. Хотя проектные решения по российской и китайской частям схожи, все же есть некоторые различия, поэтому мы регулярно встречаемся с китайской стороной для обсуждения всех технических вопросов. В связи с этим трудностей в стыковке не ожидаем», - рассказал Евгений Корольков. Обслуживание моста по условиям концессионного соглашения будет осуществляться в течение 16 лет совместной российско-китайской компанией «Развитие и строительство моста Амур (Хэйлундзян)».
Двусторонний контроль
Особенность строительства состоит в том, что российская и китайская части возводятся по своим нормам и правилам, из собственных материалов. Учитывая отличия, обе стороны ведут согласование, принимая за основу более высокие по уровню нормы. По словам Королькова, материалы и технологии соответствуют максимальным требованиям к данному виду сооружений с нормативным сроком эксплуатации 100 лет. Для пролетного строения применяются самые современные материалы, в том числе атмосферостойкая кортеновская сталь с повышенными антикоррозийными свойствами.
Вантовые системы подбираются с учетом требуемых характеристик. Российской стороной выбрано уже зарекомендовавшее себя на мосту на острове Русский оборудование французской фирмы Freyssinet, КНР нашла под эти параметры производителя у себя. На объекте регулярно ведется контроль качества: ответственные организации находятся на строительстве, ежедневно осуществляя строительский и авторский надзор.
«С пограничной службой у нас налажен тесный контакт. Никаких трудностей с производством работ в приграничной зоне у нас нет», - прокомментировал эту важную составляющую строительства директор филиала.
Тарифы обсуждаются
По словам главного инженера филиала компании Николая Рогова, для удобства на автомобильном мосту предусмотрены модернизация пункта пропуска и обустройство пункта взимания платы. Тарифы пока в стадии обсуждения.
На мосту будет две полосы движения. На первом этапе пропускная способность составит до 2 тысяч автомобилей, включая автобусы и грузовики. Расчетная пропускная способность - 4,5 тысяч автомобилей в каждую сторону. Концессионная модель строительства мостового перехода в рамках российско-китайского соглашения включает в себя непосредственно строительство - 3 года и эксплуатацию - 16 лет (расчетный срок окупаемости). Проект коммерческий. Кредитные средства получены совместной компанией у Китайского Банка. Ориентировочная строительная стоимость моста на российской стороне - 16 млрд руб., однако с учетом изменения с 1 января 2019 года НДС в России и стоимость может меняться.
Досье "Дальневосточного капитала": «Развитие и строительство моста Амур (Хэйлундзян)» - совместная российско-китайская компания, созданная в 2015 году специально для строительства моста, никакие другие объекты она не ведет.
Стройка в непростых условиях
Параллельно мостовым сооружением идет строительство подъездной дороги с путепроводом и двумя сооружениями для связи разобщенных территорий. Как рассказал корреспонденту «ДК» исполнительный директор АО «Асфальт», Александр Овчинников, компания уже второй год является генподрядчиком по строительству мостового перехода Благовещенск - Хэйхэ протяженностью около 14 километров.
В 2018 году компанией отработана технология по укладке цементогрунта, асфальтобетона и укрепления откосов земполотна бетоном - это те работы, которые будут вестись в 2019 году. На объекте задействованы в нынешний сезон около 150 человек, в сезон основных работ на строительстве одновременно работали около 500 человек и 100 единиц техники. «Строительство ведется круглосуточно и круглогодично, техника позволяет. Несмотря на то что компании пришлось столкнуться с непростыми погодными условиями - произошло подтопление из-за повышения уровня Амура, проектировщики в кратчайшие сроки применили новые технические решения, которые позволили не выбиться из графика. Все работы сегодня идут по графику и должны быть завершены в декабре 2019 года», - заверил представитель генподрядчика.
Одновременно ведется строительство моста через протоку Каникурганскую. Объект находится в высокой степени готовности. Все опоры возведены, в полном объеме выполнены сборка и надвижка пролетного строения. Ведутся работы по устройству железобетонной плиты проезжей части.
Досье «Дальневосточного капитала»: Инициатором продвижения так и не осуществленного в советский период проекта по строительству моста в Китай стал тогда еще губернатор Амурской области Олег Кожемяко. Весь комплекс строительных изысканий и проектирование заняли два года. В конце 16-го года начато строительство. Общая длина моста составит более 1 км. Высота судоходного хода - 17 м. Ведется также работа по созданию пункта пропуска через государственную границу России и КНР в районе автомобильного моста. Общая протяженность мостового перехода, включая российскую и китайскую сторону, составит 19,5 км. Нагрузка на мостовой переход - 100 т.
Мария КУЗОВЛЕВА.
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