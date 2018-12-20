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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 15 Февраля, 16:38 |
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Здоровье в ритме большого города - программы депозитного прикрепления в "Фальк"
Ритм современной жизни настолько стремителен, что зачастую запланировать посещение доктора достаточно сложно из-за долгого ожидания приема, растерянности и непонимания, к какому доктору обратиться с той или иной проблемой. Программы депозитного прикрепления решат все эти вопросы.
Что такое депозитное прикрепление? Это годовой контракт на медицинское обслуживание, заключенный как на одного человека, так и на семью, позволяющий пользоваться полным перечнем услуг больницы. Кроме этого, по специально разработанным программам «Стандарт», «Комфорт» и «Премиум» Вам будет доступен пакет Привилегий (специальные условия и сервисы), дополнительно оплачивать ничего не придется.
ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ДЕПОЗИТНОЕ ПРИКРЕПЛЕНИЕ?
При заключении договора Вы гарантированно можете рассчитывать на:
- вызов высококвалифицированной бригады скорой медицинской помощи
- приоритетную запись (возможность записи на прием даже при полной записи к специалисту)
- языковую поддержку при работе с иностранными медицинскими учреждениями
- полный спектр медицинских услуг в одном месте (диагностика, консультация специалистами для взрослых и детей, экстренная и плановая хирургия, дневной и круглосуточный стационар)
- круглосуточное сопровождение дежурным менеджером (по всем возникающим вопросам)
Выгоднее, чем страхование. Ваши деньги - под Вашим контролем.
Депозитные программы прикрепления в многопрофильной больнице «Фальк» позволяют не только следить за своим здоровьем, но и быть уверенными в своевременном получении медицинской помощи для Ваших родных, и особенно когда Вы проживаете с ними в разных городах и странах. В отличие от привычного страхования, то есть получения медицинских услуг по полису добровольного медицинского страхования (ДМС), по программе депозитного прикрепления нет необходимости доказывать страховой ли это случай или нет, искать, какое именно медицинское учреждение работает с Вашей страховой компанией, тратить драгоценное время для оформления необходимых документов. И немаловажен тот факт, что оставшаяся сумма в конце года автоматически переходит на следующий, а не сгорает.
Выберите свою программу депозитного прикрепления - будьте уверены в будущем!
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