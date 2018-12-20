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15 Февраля 2019, 11:00 | Регион сегодня |

Кредит в кармане

Сбербанк выпустил первую в России международную кредитную карту для предпринимателей

Удобство кредитной карты уже давно оценили граждане. Опыт, полученный при предоставлении этого инструмента физическим лицам, плюс доскональное знание финансовых потребностей бизнеса позволили Сбербанку сконструировать и предложить рынку новый продукт.

Кредитная бизнес-карта стала логичным дополнением к уже давно работающей линейке пластика, который активно востребован предпринимателями, крупными компаниями. По существу, юридическое лицо получает кредитные ресурсы без лишней бумажной волокиты. Однажды предоставив в банк необходимый пакет документов, получив одобрение и подписав кредитный договор, владелец карты получает постоянную "свободную" сумму на пластике, которую можно тратить на непредвиденные расходы либо на закупку товара. Важно, что деньги могут тратиться на любые покупки в рамках бизнеса например, на ремонт офиса, закупку канцтоваров, оргтехники и расходных материалов и прочее. Все это - в рамках одного кредитного лимита, одобренного для конкретной карты на срок до 3 лет.

Здесь стоит обратить внимание на то, что при оформлении кредитной бизнес-карты предприниматели избавлены от традиционной "повинности" - оформления залога. Что, согласитесь, нередко является препятствием для получения в банке заемных средств, тем более в оперативном режиме.

Ключевыми словами можно считать и "непредвиденные расходы". К примеру, можно не выводить из оборота средства в случае необходимости незапланированной командировки руководителя компании или его сотрудников, когда траты на билеты, гостиничные расходы не предусмотрены в текущем бюджете. При принятом жестком планировании расходов, оперативные потребности могут возникнуть всегда, так же как и выгодные закупки, когда давние партнеры или новые поставщики товаров, исходя из своих бизнес-задач, могут объявить о краткосрочных акциях.

Тот же профиль …

… Только возможностей у кредитной бизнес-карты значительно больше. Главное ее отличие от кредиток для физических лиц - это высокая сумма овердрафта и наличие партнеров, которые предоставляют повышенный льготный период для оплаты счетов при покупке в их магазинах.

- В зависимости от дохода юридического лица или индивидуального предпринимателя, оформляющего данную карту, банк одобрит лимит от 100 тысяч до 1 млн рублей, - рассказывает Сергей МОСКАЛЕНКО, директор управления транзакционного бизнеса Дальневосточного Сбербанка. - Для выплаты задолженности банк предоставляет стандартный льготный период - 50 дней. Но для бизнеса может быть интересным и очень привлекателен такой аспект: целый ряд компаний-партнеров программы предлагает увеличенный срок без начисления процентов.

Отметим, что в числе партнеров программы, организованной банком, уже сотни компаний из самых разных сфер - от производителей до услуг страхования или ресторанного бизнеса. Обстоятельная информация о них есть на сайте Сбербанка. Постепенно в программу будут добавляться и дальневосточные компании, которых там пока немного. Но в Дальневосточном Сбербанке акцентируют внимание на том, что рассчитываться бизнес-кредиткой можно не только у партнеров программы, но и в любых других торговых точках, в том числе за рубежом. Более того, с помощью кредитной бизнес-карты возможно совершать покупки и в интернет-магазинах. "Привязать" карту можно для оплаты сервисов такси, каршеринга, мобильной связи и других услуг.

По кредитной бизнес-карте возможно и снятие наличных, в том числе, в местной валюте за рубежом. Причем, в зависимости от категории самой карты, лимит выдачи может быть очень высоким. Но есть одно "но", подчеркивают в банке: последующие после снятия наличных покупки должны соответствовать вашему виду деятельности. Любая компания или предприниматель могут оплатить услуги или купить канцелярские товары, офисную многофункциональную технику, мебель и другие товары, приобретение которых предполагается ведением бизнеса.

Правда и процент за пользование наличными достаточно высокий, так же как, собственно, и у кредиток физических лиц. Кредитный пластик, так же как и все бизнес-карты банка, предназначен, прежде всего, для безналичных расчетов и очень органично вписывается в "бухгалтерию", облегчая отчетность, сокращая количество необходимых бухгалтерских документов. Закупки и услуги для бизнеса можно оплачивать без выдачи наличных под отчет и оформления платежек. И экономить на комиссиях!

Все по счету


Платить пластиковой бизнес-кредиткой лучше напрямую с расчетного счета.

- Удобно и то, что оплачивать товары можно напрямую с расчетного счета. При этом расходы по карте учитываются в расходах компании так же, как и любые оплаты по счету - в отличие от обычных кредитов, где кредитные средства должны расходоваться только на цель получения кредита, - комментирует Сергей Москаленко.

Учитывая, что бизнес имеет различные варианты налогообложения, при пользовании кредитной бизнес-картой возникают особые нюансы, касающиеся отчетных документов. И о них в Сбербанке в подробностях расскажут. При этом любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель могут оформить несколько карт, привязанных к одному счету, предоставив доступ к дополнительным кредитным средствам сотрудникам, которые отвечают за закупки или оплату счетов. Важной является опция, позволяющая ограничить доступ к кредитным или собственным средствам на счете, установив суточный и месячный расходные лимиты на безналичную оплату в торговых точках и снятие наличных - в виде максимальных сумм, которые можно будет израсходовать в течение дня или месяца.

Первым делом - учет и контроль

Как поясняют в Дальневосточном Сбербанке, отслеживать операции по карте удобно и в системе "Сбербанк бизнес онлайн", и путем смс-информирования. Сообщения будут поступать на телефон того, на чье имя оформлена кредитная бизнес-карта. Такая обратная связь с банком позволяет держать руку на пульсе в вопросах погашения кредита, что, согласитесь, требует щепетильного отношения, если вы хотите сохранить хорошую кредитную историю. Вы не забудете внести использованную сумму по кредиту, поскольку напоминания от банка приходят дважды в месяц: за пять дней до внесения платежа и непосредственно в день внесения суммы.

- Чтобы не платить проценты за использование заемных средств, необходимо возвращать задолженность за покупки, совершенные в течение льготного периода, до его истечения, - поясняют в банке. - Для сохранения хорошей кредитной истории достаточно своевременно оплачивать обязательный платеж - 5% от суммы задолженности.

В банке предусмотрели все возможные способы погашения кредита. Это удобно сделать в интернет-банкинге "Сбербанк бизнес онлайн" или же в любом другом интернет-банке по платежному поручению. Есть и стандартные способы внесения денег на счет - это отделения банка и банкоматы. Во всех ситуациях зачисление на счет кредитной бизнес-карты произойдет не позднее следующего рабочего дня.

По пути совершенства

Клиенты Дальневосточного Сбербанка уже оформили первую тысячу кредитных бизнес-карт. Наиболее активны здесь традиционно предприниматели Приморского и Хабаровского краев. Но банк идет дальше. В первый рабочий день этого года бизнес получил еще одно предложение. Сбербанк запустил бесплатную "Моментальную бизнес-карту", обеспечивающую доступ к расчетному счету компании в режиме 24/7 через интернет-банк "Сбербанк бизнес Онлайн". Оформить карту можно в течение нескольких минут, и получить ее могут как действующие клиенты, так и вновь открывающие расчетный счет в Сбербанке, а также те, кто оформляет пакет услуг "Легкий старт".

"Сбербанк продолжает работать над тем, чтобы корпоративным клиентам было еще удобнее пользоваться продуктами банка, - комментирует новое предложение бизнесу заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий ПОПОВ. - Моментальная бизнес-карта - еще один инструмент современного бизнесмена. Ее название говорит не только о легкости и быстроте доступа клиента к средствам компании, но и о скорости проведения операций, а также о быстроте оформления этого продукта - оно происходит в течение нескольких минут. Тем самым мы обеспечиваем самую важную потребность нынешних деловых людей - потребность в экономии времени".

На правах рекламы. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций от 11 августа 2015 года. Регистрационный номер - 1481.  

Лариса ЛАРИНА.

Журнал "Дальневосточный капитал", январь-февраль, 2019 год. 

Теги: Сбербанк 


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