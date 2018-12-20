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Пятница| 15 Февраля, 16:38 |
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Биометрические алгоритмы и финансовая безопасность
Стартовавший летом прошлого года сбор биометрических данных клиентов кредитных организаций развивается и на Дальнем Востоке. Данную инициативу Центробанка поддержали практически все крупные коммерческие банки, в регионе открывается все больше точек, где можно сдать шаблоны лица и голоса. В недалеком будущем граждане смогут получать широкий спектр финансовых услуг удаленно, а банки - значительно расширить круг потенциальных клиентов.
Как разъяснили в пресс-службе Дальневосточного ГУ Банка России, удаленная идентификация - это механизм, позволяющий гражданам получать финансовые услуги дистанционно, подтвердив свою личность с помощью биометрических персональных данных (изображение лица и голос) в любом банке. Механизм удаленной идентификации смогут использовать все банки, которые участвуют в системе страхования вкладов, к которым не применяются меры по предупреждению банкротства, а также отсутствуют неоднократные нарушения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Закодированный "слепок"
"Биометрические данные - это закодированный "слепок", состоящий из фото и звуковой записи голоса. Биометрические данные передаются в единую биометрическую систему (ЕБС), там сохраняются и могут быть использованы для удаленной идентификации клиента при оформлении продукта или услуги с помощью ДБО", - пояснил управляющий Дальневосточным филиалом банка "Открытие" Николай ДОЛГУШЕВ.
Немаловажно, что для обеспечения информационной безопасности биометрических данных пользователей системы реализовано распределенное хранение данных: биометрический контрольный шаблон хранится в обезличенной форме отдельно от персональных данных - ФИО, паспортные данные, СНИЛС и др., включенных в базы ЕСИА (портал Госуслуг). Таким образом, даже банки не получают доступ к биометрическим данным пользователей.
"Биометрические алгоритмы обмануть намного сложнее, чем человека, - рассказала директор ТО Приморский ПАО Росбанк Ектерина ЗИНЕНКО. - Единая биометрическая система же пропустит только 1 человека на 10 млн. Банком России и Минкомсвязи выбраны два типа биометрии: голос и лицо, причем не по отдельности, а вместе, т.к. две модальности (бимодальность) позволяют определить "живого человека", а не имитацию его биометрических данных в цифровом канале. А при использовании дополнительной связки с логином и паролем от Госуслуг обмануть систему становится практически невозможным".
Как отметили в пресс-службе Дальневосточного ГУ Банка России, передача биометрических данных гражданина с его мобильного телефона, планшета, ноутбука или компьютера в Единую биометрическую систему надежно защищена от взлома и утечек с помощью российских криптографических средств.
При проведении удаленной идентификации кредитные организации в случае необходимости смогут также применять дополнительные меры по снижению рисков, например, запрашивать дополнительную информацию, что позволит обеспечить дополнительный уровень надежности.
Быстро, бесплатно и перспективно
На официальном сайте Банка России в разделе "ФинТех" размещена карта точек банковского обслуживания, где можно сдать биометрию. Список банков, предоставляющих данную услугу, постоянно расширяется. Всего на территории ДФО услугу по сбору биометрии по состоянию на сегодняшний день предоставляют порядка 60 точек банковского обслуживания.
Испытать на себе процедуру сбора биометрических данных решила и корр. "ДК". Место действия - Владивосток, офис Росбанка, чьи сотрудники любезно согласились не просто оказать данную услугу, но и ответить на все возникающие по ходу вопросы. Чтобы сдать свои биометрические данные в том или ином банке, необходимо стать его клиентом, для этого можно просто обратиться в ближайший и удобный офис и, например, открыть счет (у Росбанка есть счета, за которые ничего платить не нужно). Из необходимых документов нужно было принести с собой паспорт и СНИЛС.
Регистрация и использование системы для граждан бесплатны. Когда счет открыт и регистрация на Госуслугах пройдена, сотрудник кредитной организации производит сам сбор биометрических данных. При помощи микрофона записывается голос, и при помощи веб-камеры делается фото (причем, система распознает малейший наклон головы, неразборчивость изображения и т.д. и при необходимости просит повторить фотографирование до тех пор, пока не получится "идеальное" фото). Таким образом, сама процедура по времени занимает не более 15-20 минут.
"После регистрации в системе гражданин сможет дистанционно получить услуги любого банка, который предоставляет сервисы с использованием удаленной идентификации. Для этого клиенту нужно будет ввести логин и пароль портала государственных услуг и произнести сгенерированную системой короткую контрольную фразу, глядя в камеру смартфона или компьютера. При положительном результате обработки биометрических данных в Единой биометрической системе клиент сможет направить запрос на предоставление доступных сервисов", - рассказала Екатерина Зиненко.
Стратегия - на удаленное обслуживание
Как уже отмечалось выше, процедура удаленной идентификации - добровольная. Планируется, что удаленная идентификация впоследствии позволит гражданам пользоваться удаленно не только банковскими, но и другими финансовыми услугами.
"Процедура удаленной идентификации занимает немного времени, позволяет ускорить процесс оформления продукта за счет автоматического получения персональных данных из базы ЕСИА, обеспечивает возможность оформить все, что нужно, не выходя из дома. Мы уверены, что в перспективе клиенты предпочтут дистанционное обслуживание через удаленную идентификацию визитам в отделения банков. Надеемся, что благодаря быстроте и удобству сервиса применение удаленной верификации будет расширяться и на другие сферы обслуживания, помогая нам всем в нашей повседневной жизни. Наличие биометрических технологий усилит конкуренцию между банками, в первую очередь со стороны игроков, не имеющих широкой региональной сети, простимулирует активность банков по дистанционному привлечению клиентов и заставит пересмотреть количество и географию отделений", - отметил главный операционный директор Альфа-Банка Дмитрий ФРОЛОВ.
Николай Долгушев отметил, что пока услуга недостаточно популяризована среди клиентов и населения в целом. Когда банки начнут предоставлять услуги дистанционно, когда сформируется стоимость оказания таких услуг, когда появятся дополнительные сервисы, люди почувствуют удобство и выгоду, вот тогда можно ожидать массового интереса со стороны граждан, считает управляющий Дальневосточным филиалом банка "Открытие". Развитие биометрии в перспективе 2-3 лет даст новый импульс к развитию дистанционного обслуживания, не только на рынке финансовых услуг.
"Внедрение удаленной идентификации в банковском секторе, в первую очередь, открывает дополнительные возможности для привлечения новых клиентов. На сегодняшний день более 70% россиян пользуется интернетом, и их число в дальнейшем будет только расти. В связи с этим стратегии банков в последние годы все больше направлены на развитие сервисов удаленного обслуживания. Удаленная идентификация позволит упростить процедуры взаимодействия с клиентами и сделает банковские услуги доступнее", - резюмировала Екатерина Зиненко.
Анна МАЛЕЦКАЯ.
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