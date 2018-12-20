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15 Февраля 2019, 11:30 | Регион сегодня |

Дальнему Востоку нужны экспорт, учебная практика и "цифра"

Алексей Мостовщиков о том, почему не стоит звать инвестора в глухой лес

Оцифровка возможностей регионов Дальнего Востока с развитием Интернет-торговли и практических форм образования может стать конкурентным преимуществом федерального округа. О том, что делается в этом направлении, мы говорим с Алексеем Мостовщиковым, членом Экспертного совета по цифровой экономике и блокчейн-технологиям при комитете Государственной Думы ФС РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

- Алексей, на прошедшем ВЭФ вы говорили о недостаточном внимании глав регионов к цифровизации Дальнего Востока. Полагая, что это связано с отсутствием оценки работы местных властей в этом направлении со стороны президента РФ, вы предложили Агентству стратегических инициатив учитывать ее в своих рейтингах. Какое продолжение получила эта инициатива?

- Вопрос обсуждается на федеральном уровне. Уже сейчас данный показатель планируется внедрить в оценку деятельности региональных министров по цифровому развитию. Соответственные должности скоро должны появиться во всех субъектах РФ. Основным функционалом этих специалистов станет оказание помощи во внедрении современных технологий на местах. То есть, реально выстраивается четкая вертикаль власти с целью контроля реализации Правительственной программы "Цифровая экономика".

- Расскажите, к каким переменам для инвесторов в Магаданской области могла бы привести цифровизация?

- Например, можно внедрить систему "Активный гражданин", которая хорошо себя зарекомендовала в Москве. Благодаря специальным приложениям уже можно на законных основаниях проводить собрания жильцов многоквартирного дома в онлайн-режиме, оперативно решая текущие вопросы. Можно привлекать инвестиции под реальные проекты с помощью инструментария ICO. Также можно токенизировать (переводить в цифровой формат) активы компаний с целью привлечения инвестиций.

- Алексей, вы занимаетесь вопросами взаимодействия науки и бизнеса. На ваш взгляд, что нужно сделать, чтобы разработчики могли эффективно доносить свои проекты до предпринимателей?

- В советский период хорошо себя показали прикладные институты, основной задачей которых было внедрение рационализаторских предложений. Они были связующим звеном между предприятиями и университетами. Нам необходимо вернуться к этим практикам, а также использовать современные инструменты. К примеру платформа ИТ-Сфера объединяет на своей площадке ИТ-разработчиков, ученых и бизнес. Она выступает неким "маркетплейсом", где предприниматели выкладывают свои потребности и заказы, а ученые и программисты предлагают условия их выполнения. Таким образом формируется конкурентный рынок. На мой взгляд, мы не должны заставлять ученого предпринимать какие-то шаги. Если он хочет заработать, реализуя свой научный потенциал, то он должен вступать в конкурентную борьбу со своими коллегами за заказы бизнеса

- На ВЭФ вы предлагали минимизировать теоретическую часть образования, развивая систему акселераторов. В качестве альтернативы предлагалось создать совместную образовательную программу с АТР, возможно на базе ШОС. Как были восприняты такие предложения?

- За рубежом, например, очень эффективно себя показала система кооперативного образования, где в учебную программу встроена реальная работа на предприятии по профилю, где значительная часть обучения построена на практике. Данную систему используют все Топ-10 университетов мира.

Что касается образовательных программ - недавно мы создали Интернациональную Бизнес-школу финансового университета при правительстве РФ. Основной фокус - цифровизация бизнеса и власти, финтех, цифровая экономика и повышение эффективности ведения бизнеса. В следующем году планируем наладить партнерство с ШОС.

- Как продвигается ваш проект создания бизнес-акселератора в финансовом университете при Правительстве Российской Федерации?

- При интернациональной Бизнес-школе финансового университета при Правительстве РФ в следующем году будет запущен бизнес-акселератор. К слову сказать, к нашим образовательным программам проявляют очень большой интерес китайские партнеры. Для Дальнего Востока данный акселератор может иметь особое значение, так как в нем могут встретиться китайские инвесторы и российские проекты или, наоборот.

- Алексей, вы говорили о том, что современное образование - это больше теоретика. Какие альтернативы такой форме обучения на Дальнем Востоке, на ваш взгляд, могут быть?

- Должно быть больше практики, а также необходимо внедрять акселераторы и систему кооперированного образования. На Дальнем Востоке вузы и рынок готовят преимущественно специалистов, полезных для экономики конкретного региона. К примеру, в Магаданской области востребованы специалисты в горно-добывающей и рыбной отрасли. Предпринимательские компетенции здесь не настолько актуальны, так как достаточно небольшой рынок сбыта, длинное транспортное плечо и, как результат, высокая себестоимость товаров и услуг. В цифровую эпоху востребованы прежде всего креативность, умение работать с современным программным обеспечением, в Интернете. Большинство технических функций будут осуществлять программы и роботы, роль человека будет сводиться к аналитике и творчеству, генерации новых идей, продуктов, услуг.

- С позиции предпринимателя, как вы оцениваете инвестиционный потенциал Дальнего Востока, Магаданской области?

- На данный момент - как средние. В центральной России выгоднее вести бизнес, так как там большой внутренний рынок сбыта. А на Дальнем Востоке очень мало населения, поэтому и сроки окупаемости многих проектов длинные. Предпринимателям необходимо сконцентрироваться на экспорте в страны АТР и активно использовать электронную коммерцию. В настоящее время экспортом занимаются менее всего 1% предпринимателей! В то же время, на рынке электронной коммерции и экспорта лидирующую роль занимает Китай. Когда я спрашиваю, почему многие отечественный продукты не пользуются спросом в Китае, мне объясняют, что дальневосточники мало вкладываются в "упаковку" экспортных продуктов в страны АТР и порой даже не изучают зарубежный рынок. Однако по старинке работать не получится. В условиях глобальной конкуренции нужно следовать тенденциям мирового развития бизнеса и использовать передовые технологии для своих продуктов или услуг.

- Ваш коллега по "Деловой России", Сергей КОЛЕСНИКОВ, утверждал, что с точки зрения налогов и права на Дальнем Востоке созданы идеальные условия для инвесторов. Вы с этим согласны?

- Да, но практика показывает, что это не самое главное. Предпринимателям важно, чтобы была стабильность в налоговом, уголовном и других кодексах хотя бы на пятилетний период. И они не столько ждут помощи от государства, сколько просят не мешать вести бизнес и ослабить контрольно-надзорную деятельность.

- В чем, по-вашему, состоят особенности инвестклимата Магаданской области?

- Магаданская область находится в транспортной изоляции, так как отсутствует железная дорога, а колымская трасса весьма непредсказуема. Поэтому в регионе интересными для инвесторов останутся: добыча полезных ископаемых, дикоросов, чистой питьевой воды и соли.

На мой взгляд, властям региона необходимо создавать необходимую инфраструктуру для реализации инвестиционных проектов, упаковывая проекты на нулевой стадии и продавая инвесторам. Чтобы инвестор не приезжал в глухой лес, и ему на словах не объясняли, что здесь для него идеальные условия, а реально, в определенном месте были подведены коммуникации, оформлена разрешительная документация, сформирована команда специалистов, подготовленная местными вузами. Вот тогда пойдет другой разговор. Если говорить о лучших практиках Магаданской области, то в регионе доказал свою эффективность режим одного окна для инвесторов, налажена прямая работа с губернатором, активно работает инвестиционное агентство по сопровождению проектов.  

Дмитрий КОЖЕВНИКОВ.

Журнал "Дальневосточный капитал", январь-февраль, 2019 год. 

Теги: Дальний Восток  Алексей Мостовщиков 


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