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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 16 Марта, 13:54 |
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Вьетнамским компаниям презентовали инвестиционные возможности российского Дальнего Востока
«Круглый стол» состоялся в Ханое в рамках визита делегации регионов российского Дальнего Востока во главе с полпредом президента РФ в ДФО Юрием Трутневым во Вьетнам.
В российскую делегацию, помимо федеральных чиновников и двух губернаторов — Олега Кожемяко и Вячеслава Шпорта — вошли торгпреды и дипломаты, а также представители нескольких крупных компаний: АЛРОСА, «Колмар», ВГК.
С вьетнамской стороны в мероприятии участвовали топ-менеждеры крупнейших компаний и госкорпораций: T&T Group, Ngoc Mai Trang Co., Sovoco Holdings Co., Vingroup Corp., продовольственной Vinafood, Dabaco Group, судоходной Vinalines, нефтегазовой Petrovietnam Engeneering, судостроительной SBIC, торговой HAPRO, лесопромышленной Vinafor, представители банков и институтов развития. Историческим назвал визит российской делегации открывший «круглый стол» вице-президент Торгово-промышленной палаты Социалистической Республики Вьетнам Доан Зюи Кхыонг. Он также подчеркнул, что у местного бизнеса есть большое желание работать с Россией, и подобные встречи очень важны в налаживании сотрудничества, - сообщил «Дальневосточному капиталу» источник российской делегации.
Юрий Трутнев рассказал о преимуществах работы на Дальнем Востоке, о новом законодательстве по развитию региона, территориях опережающего развития (ТОР), подробно остановился на преференциях и льготах Свободного порта Владивосток.
«Этими льготами уже воспользовались 269 компаний с инвестициями в размере более $5 млрд, при этом Россия здесь находится в самом начале пути. Новой команде за два года удалось привлечь через механизмы поддержки бизнеса $25 млрд инвестиций на Дальний Восток», сообщил Юрий Трутнев.
В «круглом столе» также принял участие Леонид Петухов — гендиректор АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта». Он рассказал, как можно прийти работать на Дальний Восток, и провел презентацию инвестпроектов: угольного Tigers Realm Coal на Чукотке (вложения составляют около $200 млн) и золотодобывающего группы «Ренова» на Камчатке с инвестициями около $300 млн.
Вера КАЛИНИНА.
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