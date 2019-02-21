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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 16 Марта, 21:15 |
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Просто о сложном: стабильная инфляция как приоритет Банка России
Мы часто читаем и слышим в новостях, что «Банк России таргетирует инфляцию», «снизил или повысил ключевую ставку» - людям без экономического образования эти понятия кажутся сложными и непонятными. О том, что такое инфляция, и как экономическая ситуация в каждом конкретном регионе влияет на решение Банка России по ключевой ставке, Dvkapital.ru попросил рассказать управляющего Отделением Южно-Сахалинск Дальневосточного главного управления Банка России Владимира АПАНСЕНКО.
- Владимир Александрович, буквально на следующей неделе Совет директоров Банка России примет решение по ключевой ставке, расскажите подробнее, в чем значение этого события?
– Ключевая ставка - это ставка, под которую Банк России выдает кредиты банкам. Те, в свою очередь, меняют ставки по кредитам и депозитам для населения и бизнеса. В целом при снижении ставок растет спрос в экономике, и это может оказывать повышательное давление на инфляцию. Вслед за повышением ключевой ставки коммерческие банки, наоборот, повышают ставки по кредитам и депозитам, то есть деньги становятся дороже, и люди начинают больше сберегать, чем тратить. В результате снижается спрос на товары и услуги, и рост цен замедляется, а значит, замедляется и инфляция. Перед заседанием Совета Директоров Банк России получает информацию об экономической ситуации в регионах, анализирует ее и формирует картину происходящего в целом по стране, учитывает все факторы и принимает решение, оптимальное для сегодняшней экономической ситуации в стране.
- А что такое инфляция?
- В буквальном смысле понятие «инфляция» означает «вздутие», то есть расширение, увеличение. В современной экономике – это устойчивый рост общего уровня цен. В России инфляцию оценивают при помощи индекса потребительских цен: статистические службы сравнивают цены более чем на 500 товаров и услуг, которыми люди пользуются регулярно (речь идет о той самой, известной многим потребительской корзине), в мировой практике подход примерно такой же. Стоимость этой условной корзины меняется от недели к неделе, от месяца к месяцу, от года к году. Это изменение (прирост ее стоимости в процентах) и есть инфляция.
При этом отдельные товары в составе корзины могут дорожать чуть больше, другие – чуть меньше, третьи – дешеветь, четвертые – не меняться в цене. Например, если в прошлом году в области был хороший урожай, то цены на отдельные виды овощей снижались, но в то же время тарифы ЖКХ росли. В результате общий уровень цен мог незначительно вырасти.
- Возможно ли регулировать уровень инфляции, или это случайная величина?
Можно и нужно. Ценовая стабильность, или обеспечение стабильно низкой инфляции является приоритетом Банка России.
С учетом особенностей российской экономики установлена цель – годовая инфляция вблизи 4% постоянно.
Денежно-кредитная политика, которую проводит Банк России, воздействует на экономику через процентные ставки. Основным ее инструментом является ключевая ставка. В связи с тем, что влияние денежно-кредитной политики на экономику реализуется не мгновенно, а требует времени, Банк России при принятии решений по ключевой ставке исходит из прогноза развития экономики и оценки рисков для достижения цели по инфляции на среднесрочном горизонте, а также учитывает возможные риски для устойчивости экономического роста и для финансовой стабильности.
В упрощенном виде механизм воздействия денежно-кредитной политики на экономику можно представить в следующем виде: при повышении ключевой ставки кредиты, полученные банками в Банке России, становятся дороже. Банки, в свою очередь, повышают ставки по своим кредитам и депозитам. Люди и компании в такой ситуации менее охотно берут кредиты, а значит меньше покупают и инвестируют. При этом более высокие ставки по депозитам мотивируют их больше сберегать. В результате снижается спрос на товары и услуги, что выражается в замедлении роста цен. В случае снижения ключевой ставки все происходит наоборот.
- А почему так важно держать инфляцию в определенных рамках и не допускать ее нулевого или отрицательного уровня?
- Ценовая стабильность – это прежде всего уверенность в завтрашнем дне. Уверенность в том, что сегодняшней зарплаты хватит на завтрашние покупки, что можно планировать долгосрочные расходы (обучение детей, пенсионные планы, ипотека и пр.) Цель Банка России по инфляции вблизи 4% позволяет сохранить покупательную способность денег, планировать бюджеты на долгий срок, копить, инвестировать, реализовывать бизнес-проекты, развиваться промышленности и при этом не мешает банкам выдавать кредиты, а людям брать их. Ведь возможность долгосрочного планирования и есть залог качественного развития экономики.
Инфляция – это не всегда исключительно негативное явление. Предсказуемая низкая инфляция – это благо, тогда как слишком высокая инфляция или дефляция опасны для экономики. Нулевой уровень инфляции или постоянное снижение цен (дефляция) является сигналом серьезных проблем в экономике. В ожидании дальнейшего снижения цен люди перестают покупать товары, что тормозит производство, приводит к безработице и как следствие - к экономическому спаду.
Цель по инфляции в целом по стране 4%. Но это не значит, что такой показатель будет в каждом субъекте РФ каждый месяц. Есть регионы, где инфляция в тот или иной период чуть выше или чуть ниже. Так, в Сахалинской области уровень инфляции, зафиксированный Сахалинстатом в 2018 году, был существенно ниже среднероссийского. Показатель инфляции в островном регионе по итогам 2018 года составил 2,8%, в то время как в России ее уровень достиг 4,3%, а в ДФО – 3,8%. Во многом это связано c ростом производства отдельных потребительских товаров (овощи закрытого грунта, продукция животноводства), реализацией проекта «Региональный продукт» (в рамках этого проекта в супермаркетах Южно-Сахалинска продаются 34 вида продуктов питания по доступным ценам: от мяса и рыбы до овощей и молочных продуктов), снижением спроса на дорогостоящие товары длительного пользования (легковые автомобили, дорогостоящая техника) и услуги (медицинские, образовательные, юридические и др.
Подготовлено пресс-службой Дальневосточного ГУ Банка России.
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