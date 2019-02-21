Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Суббота| 16 Марта, 21:15 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 65.42 р.
1 EUR 74.07 р.
100 JPY 58.57 р.
10 CNY 97.46 р.
Тема номера
Во Владивостоке "магазины у дома" обречены
свежий номер
Дальневосточный капитал № 01, 2019

Регион сегодня
15.03 |
Просто о сложном: стабильная инфляция как приоритет Банка России
15.03 |
В ТЦ "Черемушки" устроят распродажу квартир для жителей Владивостока
14.03 |
Веселись, народ, Масленица идет! Народные гулянья состоялись в одном из районов Владивостока при поддержке Группы компаний ННК
14.03 |
Ольга Кошенкова: "Продвижение в соцсетях – это не "картинки постить"
14.03 |
На Сахалине начала действовать электронная система оплаты проезда
статьи раздела
Тема номера
21 Февраля 2019, 12:47
В Приморье от "просроченного закона" пострадают все Повышение цен почувствуют на себе производители и поставщики, продавцы и покупатели Приморья
статьи раздела
Регион сегодня
17 Февраля 2019, 09:00
10 фирменных событий Приморья вошли в туристический календарь Дальнего Востока Журнал "Дальневосточный капитал" составил календарь событийного туризма Дальнего Востока на 2019 год
статьи раздела
Регион сегодня
15 Февраля 2019, 09:30
Юрий Авдеев: Нужна ли Дальнему Востоку своя Москва Обсуждаем Национальную программу развития Дальнего Востока
статьи раздела
Компании
20 Декабря 2018, 13:00
Александр ЛОГИНОВ: Мы реализуем каждый проект как комплексную задачу в сфере опережающего развития региона Цифровая трансформация с каждым годом оказывает все большее влияние на российскую экономику, полностью меняя облик традиционных отраслей.
статьи раздела
Компании
20 Декабря 2018, 10:38
Константин Басюк, Председатель совета директоров АО "Хабаровский аэропорт": Мы строим современную инфраструктуру, чтобы обеспечивать растущий спрос Начавшееся в этом году строительство терминала внутренних авиалиний в аэропорту Хабаровска - важное свидетельство того, что время для реализации частных проектов в инфраструктурной отрасли наступило.
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
15 Марта 2019, 15:54 | Регион сегодня

Просто о сложном: стабильная инфляция как приоритет Банка России

О том, что такое инфляция, и как экономическая ситуация в каждом конкретном регионе влияет на решение Банка России по ключевой ставке, Dvkapital.ru попросил рассказать управляющего Отделением Южно-Сахалинск Дальневосточного главного управления Банка России Владимира Апанасенко

Мы часто читаем и слышим в новостях, что «Банк России таргетирует инфляцию», «снизил или повысил ключевую ставку» - людям без экономического образования эти понятия кажутся сложными и непонятными. О том, что такое инфляция, и как экономическая ситуация в каждом конкретном регионе влияет на решение Банка России по ключевой ставке, Dvkapital.ru попросил рассказать управляющего Отделением Южно-Сахалинск Дальневосточного главного управления Банка России Владимира АПАНСЕНКО.

 

- Владимир Александрович, буквально на следующей неделе Совет директоров Банка России примет решение по ключевой ставке, расскажите подробнее, в чем значение этого события?

 – Ключевая ставка - это ставка, под которую Банк России выдает кредиты банкам. Те, в свою очередь, меняют ставки по кредитам и депозитам для населения и бизнеса. В целом при снижении ставок растет спрос в экономике, и это может оказывать повышательное давление на инфляцию. Вслед за повышением ключевой ставки коммерческие банки, наоборот, повышают ставки по кредитам и депозитам, то есть деньги становятся дороже, и люди начинают больше сберегать, чем тратить. В результате снижается спрос на товары и услуги, и рост цен замедляется, а значит, замедляется и инфляция. Перед заседанием Совета Директоров Банк России получает информацию об экономической ситуации в регионах, анализирует ее и формирует картину происходящего в целом по стране, учитывает все факторы и принимает решение, оптимальное для сегодняшней экономической ситуации в стране.

           

 - А что такое инфляция?

- В буквальном смысле понятие «инфляция» означает «вздутие», то есть расширение, увеличение. В современной экономике – это устойчивый рост общего уровня цен. В России инфляцию оценивают при помощи индекса потребительских цен: статистические службы сравнивают цены более чем на 500 товаров и услуг, которыми люди пользуются регулярно (речь идет о той самой, известной многим потребительской корзине), в мировой практике подход примерно такой же. Стоимость этой условной корзины меняется от недели к неделе, от месяца к месяцу, от года к году. Это изменение (прирост ее стоимости в процентах) и есть инфляция.

При этом отдельные товары в составе корзины могут дорожать чуть больше, другие – чуть меньше, третьи – дешеветь, четвертые – не меняться в цене. Например, если в прошлом году в области был хороший урожай, то цены на отдельные виды овощей снижались, но в то же время тарифы ЖКХ росли. В результате общий уровень цен мог незначительно вырасти.

 

- Возможно ли регулировать уровень инфляции, или это случайная величина?

Можно и нужно. Ценовая стабильность, или обеспечение стабильно низкой инфляции является приоритетом Банка России.

С учетом особенностей российской экономики установлена цель – годовая инфляция вблизи 4% постоянно.

Денежно-кредитная политика, которую проводит Банк России, воздействует на экономику через процентные ставки. Основным ее инструментом является ключевая ставка. В связи с тем, что влияние денежно-кредитной политики на экономику реализуется не мгновенно, а требует времени, Банк России при принятии решений по ключевой ставке исходит из прогноза развития экономики и оценки рисков для достижения цели по инфляции на среднесрочном горизонте, а также учитывает возможные риски для устойчивости экономического роста и для финансовой стабильности.

В упрощенном виде механизм воздействия денежно-кредитной политики на экономику можно представить в следующем виде: при повышении ключевой ставки кредиты, полученные банками в Банке России, становятся дороже. Банки, в свою очередь, повышают ставки по своим кредитам и депозитам. Люди и компании в такой ситуации менее охотно берут кредиты, а значит меньше покупают и инвестируют. При этом более высокие ставки по депозитам мотивируют их больше сберегать. В результате снижается спрос на товары и услуги, что выражается в замедлении роста цен. В случае снижения ключевой ставки все происходит наоборот.

 

- А почему так важно держать инфляцию в определенных рамках и не допускать ее нулевого или отрицательного уровня?

- Ценовая стабильность – это прежде всего уверенность в завтрашнем дне. Уверенность в том, что сегодняшней зарплаты хватит на завтрашние покупки, что можно планировать долгосрочные расходы (обучение детей, пенсионные планы, ипотека и пр.) Цель Банка России по инфляции вблизи 4% позволяет сохранить покупательную способность денег, планировать бюджеты на долгий срок, копить, инвестировать, реализовывать бизнес-проекты, развиваться промышленности и при этом не мешает банкам выдавать кредиты, а людям брать их. Ведь возможность долгосрочного планирования и есть залог качественного развития экономики.

Инфляция – это не всегда исключительно негативное явление. Предсказуемая низкая инфляция – это благо, тогда как слишком высокая инфляция или дефляция опасны для экономики. Нулевой уровень инфляции или постоянное снижение цен (дефляция) является сигналом серьезных проблем в экономике. В ожидании дальнейшего снижения цен люди перестают покупать товары, что тормозит производство, приводит к безработице и как следствие - к экономическому спаду.

Цель по инфляции в целом по стране 4%. Но это не значит, что такой показатель будет в каждом субъекте РФ каждый месяц. Есть регионы, где инфляция в тот или иной период чуть выше или чуть ниже. Так, в Сахалинской области уровень инфляции, зафиксированный Сахалинстатом в 2018 году, был существенно ниже среднероссийского. Показатель инфляции в островном регионе по итогам 2018 года составил 2,8%, в то время как в России ее уровень достиг 4,3%, а в ДФО – 3,8%. Во многом это связано c ростом производства отдельных потребительских товаров (овощи закрытого грунта, продукция животноводства), реализацией проекта «Региональный продукт» (в рамках этого проекта в супермаркетах Южно-Сахалинска продаются 34 вида продуктов питания по доступным ценам: от мяса и рыбы до овощей и молочных продуктов), снижением спроса на дорогостоящие товары длительного пользования (легковые автомобили, дорогостоящая техника) и услуги (медицинские, образовательные, юридические и др.

 

Подготовлено пресс-службой  Дальневосточного ГУ Банка России.

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: экономика  Владимир Апанасенко  Банк России 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Компании
20 Декабря 2018, 09:20
"Афрамаксы" проложили путь "Звезде" в Приморье Гавань, ранее обслуживающая атомные подводные лодки, приобретает новый смысл
статьи раздела
Loading...
RedTram
Рынки
18 Декабря 2018, 09:15
"Независимые" АЗС, похоже, нарвались… Нефтяные компании, которых пытались сделать виновными во всех бедах топливного рынка Дальнего Востока, решили больше не молчать
статьи раздела
Финансы
17 Декабря 2018, 11:54
"Дальневосточные Мавроди" продолжают обдирать население как липку Во Владивостоке и Хабаровске активно промышляют десять крупных КПК. Но наиболее опасны те, кто находится в "спящем режиме"
статьи раздела
Вкус жизни
14 Декабря 2018, 14:55
Куда жителям Приморья ехать кататься на лыжах "Снег Востока" объединит дальневосточных туристов. Возможности зимнего отдыха Дальнего Востока "упакуют" в один продукт, но цены доступны не всем
статьи раздела
Вкус жизни
14 Декабря 2018, 09:45
Джазмены надели шляпы Международный джазовый фестиваль во Владивостоке прошел в пятнадцатый раз
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика